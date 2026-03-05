Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 5 de marzo de 2026

El Super Astro Luna volvió a realizar su sorteo nocturno este 5 de marzo de 2026, una jornada en la que miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos para conocer la combinación que definiría la suerte del día.

Cada día, quienes participan en este juego de azar, escogen cuatro cifras y un signo zodiacal con la esperanza de acertar la combinación exacta.

Además, cuando el sorteo se realiza y el resultado se hace público, llega el momento de revisar las apuestas y comprobar si la fortuna coincidió con la jugada elegida.

¿Será que usted fue una de las personas a las que les sonrió la suerte tras el sorteo del Super Astro Luna de este 5 de marzo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 5 de marzo de 2026

Esta noche, después de las 10:50, se conoció que las balotas estuvieron del lado de los apostadores que escogieron la siguiente combinación:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Y, en medio de esa coyuntura, la tabla de premios del Super Astro Luna sigue siendo la siguiente:

42.000 veces lo apostado para los que acierten el signo y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado para los que acierten el signo y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado para quienes acierten el signo y los dos primeros números de izquierda a derecha.

El Super Astro Luna, un sorteo en el que siempre hay expectativa

El atractivo del Super Astro Luna radica en que cada jornada es una nueva oportunidad para quienes disfrutan de los juegos de azar. Al realizarse de manera frecuente, el sorteo mantiene la atención de los jugadores que revisan los resultados con regularidad.

Además del número ganador, el signo del zodiaco se convierte en un elemento clave dentro del resultado final. Para algunos apostadores, elegirlo forma parte de una estrategia basada en la astrología, mientras que para otros simplemente es una elección al azar.

Con el resultado del 5 de marzo de 2026 ya confirmado, el Super Astro Luna suma un nuevo capítulo en su serie de sorteos y se alista para la jornada del 6 de marzo.