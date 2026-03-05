CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 5 de marzo de 2026

¡El júbilo fue total para varios apostadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 5 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
09:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Luna volvió a realizar su sorteo nocturno este 5 de marzo de 2026, una jornada en la que miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos para conocer la combinación que definiría la suerte del día.

Cada día, quienes participan en este juego de azar, escogen cuatro cifras y un signo zodiacal con la esperanza de acertar la combinación exacta.

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de marzo de 2026
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de marzo de 2026

Además, cuando el sorteo se realiza y el resultado se hace público, llega el momento de revisar las apuestas y comprobar si la fortuna coincidió con la jugada elegida.

¿Será que usted fue una de las personas a las que les sonrió la suerte tras el sorteo del Super Astro Luna de este 5 de marzo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 5 de marzo de 2026

Esta noche, después de las 10:50, se conoció que las balotas estuvieron del lado de los apostadores que escogieron la siguiente combinación:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Y, en medio de esa coyuntura, la tabla de premios del Super Astro Luna sigue siendo la siguiente:

  • 42.000 veces lo apostado para los que acierten el signo y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado para los que acierten el signo y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado para quienes acierten el signo y los dos primeros números de izquierda a derecha.

El Super Astro Luna, un sorteo en el que siempre hay expectativa

El atractivo del Super Astro Luna radica en que cada jornada es una nueva oportunidad para quienes disfrutan de los juegos de azar. Al realizarse de manera frecuente, el sorteo mantiene la atención de los jugadores que revisan los resultados con regularidad.

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 3 de marzo de 2026
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 3 de marzo de 2026

Además del número ganador, el signo del zodiaco se convierte en un elemento clave dentro del resultado final. Para algunos apostadores, elegirlo forma parte de una estrategia basada en la astrología, mientras que para otros simplemente es una elección al azar.

Con el resultado del 5 de marzo de 2026 ya confirmado, el Super Astro Luna suma un nuevo capítulo en su serie de sorteos y se alista para la jornada del 6 de marzo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Icetex

Icetex busca estudiantes que quieran becarse y estudiar de manera virtual en España

Dian

DIAN lanza nueva subasta de carros en el país con precios desde los cinco millones de pesos

Turismo

Reconocida aerolínea sancionará a miles de pasajeros por insólita razón: esta es

Otras Noticias

Atlántico

Hombre se entregó luego de intentar quemar viva a su pareja al frente de sus hijas en Atlántico

En medio de una discusión, este hombre le habría rociado alcohol para quemarla. Sus dos hijas menores de edad lo presenciaron.

Bogotá

Bogotá se prepara para el pico respiratorio: aumentan alertas por infecciones que afectan a niños, gestantes y adultos mayores

La Secretaría Distrital de Salud anunció medidas de vigilancia y prevención ante el incremento de infecciones respiratorias agudas.

Estados Unidos

Trump despide a la secretaria de Seguridad Kristi Noem, encargada de las operaciones contra migrantes

Atlético Nacional

"Nacional es un equipo de barrio": 'Tino' Asprilla explotó contra el plantel verdolaga

Yeison Jiménez

"Ahora es imposible": sale a la luz video de Yeison Jiménez cantando junto a Sonia Restrepo, el amor de su vida