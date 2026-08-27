¿Quiénes son los señalados de estar detrás del asesinato del policía en Ciudad Bolívar, Bogotá?

Lo que inicialmente fue reportado como un triple homicidio en Ciudad Bolívar, Bogotá, terminó desencadenando una persecución y un intercambio de disparos que dejó como víctima mortal a un integrante de la Policía Nacional.

En total, cuatro personas murieron, entre ellas el intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, un uniformado de 39 años, padre de un niño de nueve años y oriundo del departamento del Tolima.

Pinilla llevaba cerca de 18 años de servicio en la Policía y había llegado al sector junto con otros uniformados para apoyar las labores de reacción e investigación después del asesinato de tres personas.

Los hechos ocurrieron en el sector de Divino Niño, una zona ubicada en la parte alta de la localidad mencionada, donde las autoridades investigan una posible disputa entre grupos delincuenciales relacionados con el tráfico y expendio de estupefacientes.

¿Qué ocurrió antes de la muerte del uniformado?

Según la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, todo comenzó con el asesinato de tres personas en esta zona de Ciudad Bolívar.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía desplegó un equipo para adelantar las primeras verificaciones y tratar de ubicar a los responsables del triple homicidio.

Durante el procedimiento, los uniformados recibieron información que permitió iniciar una persecución contra varios sospechosos. La búsqueda los llevó hasta otro punto del sector Divino Niño, cerca del CAI La Joya.

Fue en medio de esa reacción policial cuando se produjo un nuevo intercambio de disparos.

¿Cómo murió el intendente Edilberto Pinilla?

El intendente Pinilla participaba en la reacción policial que se adelantó tras la persecución de las personas señaladas de estar relacionadas con el triple homicidio.

De acuerdo con el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los uniformados llegaron al lugar donde se encontraban los sospechosos y allí se produjo un intercambio de disparos. Durante ese enfrentamiento, el intendente fue impactado y perdió la vida.

La muerte del uniformado convirtió una noche que ya estaba marcada por un triple homicidio en una tragedia aún mayor para la Policía y para su familia.

Pinilla, de 39 años, deja un hijo de nueve años y una trayectoria de casi dos décadas dentro de la institución.

¿Quiénes serían los responsables del triple homicidio?

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el triple homicidio estaría relacionado con integrantes del grupo delincuencial común organizado conocido como La Plancha, que tendría presencia y operaciones en Ciudad Bolívar.

Según explicó el comandante de la Policía Metropolitana, esta estructura estaría vinculada con actividades relacionadas con el tráfico y la venta de estupefacientes en la localidad.

Las autoridades buscan establecer con precisión qué originó el ataque inicial y si las personas que posteriormente fueron perseguidas por la Policía participaron directamente en el triple homicidio.

¿Quiénes eran las tres personas asesinadas?

La Policía informó que una de las víctimas mortales era un ciudadano de nacionalidad venezolana que, según las autoridades, estaba referenciado como presunto expendedor de estupefacientes en una zona de invasión.

Sobre las otras dos personas asesinadas, el general Cristancho indicó que, preliminarmente, podrían tratarse de personas que resultaron afectadas de manera colateral durante el ataque.

Sin embargo, la investigación continúa.