Álvaro Uribe entregó nuevos detalles sobre la carta que recibió por la muerte de Miguel Uribe

En los últimos días, se hizo pública una carta anónima que le entregaron al expresidente Álvaro Uribe Vélez en donde se le informó sobre supuestos nuevos detalles detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien era precandidato presidencial del Centro Democrático.

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Según se explica en el documento, al parecer un gobernador habría tenido participación en este crimen, reuniéndose en Ecuador en mayo de 2025 con integrantes de grupos criminales y un exalcalde. Esta información ya está en manos del grupo de tareas especiales a cargo de la investigación de la Fiscalía.

Álvaro Uribe entregó nuevos detalles sobre la denuncia

En la mañana de este 30 de abril, Uribe Vélez habló con Noticias RCN sobre esta presunta información que ayudaría a esclarecer el homicidio de Miguel Uribe Turbay. Asegura que solamente hizo de puente para formalizar la denuncia.

Yo recibo una llamada de una persona muy seria que está dispuesta a ir a la Fiscalía. Me dicen que quieren dar una información muy grave relacionada con el asesinato de nuestro compañero. Me pasan eso por escrito y le pido al directo del partido (Centro Democrático) que lleven eso a la Fiscalía. Es todo.

¿Qué dijo Álvaro Uribe sobre el pronunciamiento del gobernador de Nariño?

En las últimas horas, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, emitió un pronunciamiento donde negó ser la persona detrás de esta denuncia y manifestó temor por su seguridad. "Me están poniendo una lápida", comentó.

Sobre esto, Uribe dijo. "Ninguna respuesta. El papel que se recibe que lleva por medio de una persona muy seria, se envía, como era mi deber, a la Fiscalía, a través del director del Centro Democrático y de un abogado muy cercano a la familia del senador Miguel Uribe Turbay".