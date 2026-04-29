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Aida Victoria Merlano y argentino protagonizaron escena en jacuzzi: videos

Aida Victoria Merlano es tendencia en las redes sociales por escena en jacuzzi con argentino.

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Aida Victoria Merlano. / iG Aida Victoria Merlano

Noticias RCN

abril 29 de 2026
03:09 p. m.
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La escena de Aida Victoria Merlano en jacuzzi con un argentino en La Mansión VIP se volvió tendencia, luego de que se difundieran imágenes del momento en el reality. La situación ocurrió durante uno de los episodios recientes y generó una fuerte reacción en redes sociales.

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El clip muestra a la influenciadora compartiendo un espacio privado con el participante Agustín Fernández.

¿Qué pasó en la escena de Aida Merlano en el jacuzzi?

Todo comenzó cuando Aida Victoria obtuvo un beneficio dentro del programa que le permitió acceder a la habitación principal, un espacio con jacuzzi, cama doble y baño privado.

La participante decidió compartir este privilegio con el modelo argentino Agustín Fernández. En las imágenes, ambos aparecen en el jacuzzi conversando y mostrando cercanía, lo que rápidamente llamó la atención de los seguidores del reality.

La interacción fue escalando en complicidad y derivó en un beso que se convirtió en uno de los momentos más comentados del episodio. Posteriormente, las cámaras registraron que ambos continuaron compartiendo el espacio privado, lo que aumentó la expectativa sobre lo ocurrido fuera de plano.

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Aunque no hay confirmación oficial de una relación, la escena abrió el debate entre quienes siguen el programa.

¿Por qué la escena de Aida Merlano se volvió viral?

El momento generó alto impacto en redes sociales por el contexto del reality y la personalidad de la participante, conocida por su franqueza al hablar de su vida personal.

Usuarios reaccionaron con opiniones divididas: algunos interpretan el acercamiento como el inicio de un romance dentro del programa, mientras otros lo ven como parte de la dinámica del formato.

Además, la participación de Aida Victoria ha estado marcada por su apertura sobre experiencias pasadas, lo que aumenta el interés en sus relaciones dentro del reality.

El contenido se viralizó rápidamente en plataformas digitales, consolidándose como uno de los episodios más comentados de La Mansión VIP.

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La escena de Aida Merlano en jacuzzi con un argentino en La Mansión VIP sigue generando conversación, mientras avanza el reality y se define si esta cercanía tendrá impacto en la competencia.

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