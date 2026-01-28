CANAL RCN
Determinante: así quedó la placa de nominados en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes protagonizaron una polémica jornada de nominación llena de estrategias y verdades.

Foto: Canal RCN
enero 28 de 2026
09:52 p. m.
Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia enfrentaron su tercera jornada de nominación que se realizó tanto en la sala como en el confesionario del lugar.

Ante todo pronóstico, las estrategias no se hicieron esperar ya que tanto el líder de la semana como el villano tuvieron responsabilidades fundamentales que, sin duda alguna, incidieron en el resultado final.

¿Cómo quedó la placa de nominados?

Juanda Caribe tuvo la decisión de alterar el orden de las nominaciones ya que determinó que seis famosos hicieran su proceso a solas, mientras que los demás lo hicieron de frente. La jornada dio inicio y todos manifestaron su gran temor ante las importantes decisiones que definirán el futuro del próximo eliminado del juego.

Después de las votaciones, los tensos argumentos que fueron utilizados y la elección por parte del público, la placa de los nominados que están en riesgo de eliminación fueron: Tebi, Eidevin, Sofía, Campanita, Alexa, Marilyn y Jay Torres.

Las reacciones fueron claras ya que algunos famosos dieron a conocer su gran molestia ante los argumentos que fueron utilizados por en medio de la importante dinámica. Este fue el caso de Jay Torres, quien se mostró confundido ante los argumentos de Juanse, quien, como líder de la semana, fue el encargado de enviarlo a la placa.

Juanda Caribe sabotea el juego del detector de mentiras

Por otro lado, el famoso presentador ha tenido trascendentales tareas en los días más recientes ya que, en una nueva oportunidad, el famoso tuvo la responsabilidad de formular preguntas incómodas para la dinámica del detector de mentiras.

Sin embargo, esta no fue su única función ya que el hombre también tuvo la oportunidad de alterar las respuestas con solo hacer gestos al tocar su nariz o su boca. De esta manera, las tensiones crecieron entre algunos jugadores, quienes en varias ocasiones reiteraron que los resultados de dicha dinámica no corresponden a los reales.

