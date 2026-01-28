¡Emotivo! Karol G tiene noble gesto con sus fanáticos que se encontraban en su restaurante

Carolina Giraldo, más conocida artísticamente como Karol G, es tendencia en las semanas más recientes tras confirmarse su ruptura amorosa con el cantante Feid, quien anunció un cambio trascendental en su estilo musical al inicio del 2026.

Por supuesto, la noticia ha conmocionado al mundo del espectáculo ya que son miles de especulaciones las que se han hecho sobre las verdaderas razones detrás de la mediática decisión que ambos artistas habrían tomado.

No obstante, la mujer ha sido vista en Medellín durante los días más recientes ya que tuvo la oportunidad de participar en el tercer concierto de Bad Bunny, en el Atanasio Girardot, y ha protagonizado apariciones repentinas por las calles de su ciudad natal.

Noble gesto de Karol G con sus fanáticos en Medellín

La cantante es tendencia ya que todos sus movimientos en público son documentados por parte de sus más fieles fanáticos. Tras cantar junto al “conejo malo” y dar un concierto gratuito en el barrio Pedregal junto a Arcángel y Ryan Castro, la “Bichota” decidió hacer una aparición inédita en su famoso restaurante, ubicado en el Poblado, en donde compartió en compañía de su familia y equipo de trabajo.

Por supuesto, la aparición de la mujer generó todo tipo de reacciones ya que los comensales no dudaron en sacar sus teléfonos móviles para documentar la aparición de la mujer, quien se le vio cercana a su hermana y mejor amigo.

Pese a la gran emoción del momento, todos los asistentes se llevaron una gran sorpresa al ser notificados de que la cantante antioqueña había decidido asumir la cuenta de todos los comensales que se encontraban allí. Fue así como varios fanáticos manifestaron en redes que la mujer habría pagado un valor aproximado a los $30.000.000.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que los internautas manifestaron su gran emoción al percatarse de que dichos gastos fueron asumidos por la artista, quien se vio emocionada por encontrar a sus seguidores, bailar y tomarse fotografías con varios de estos.

Karol G y su reacción ante una canción de Feid

Por otro lado, la más reciente reacción de Karol G al escuchar una canción de Feid en público ya ha generado miles de reacciones en redes sociales ya que, en medio de su fiesta en el barrio Pedregal, la mujer optó por tapar su rostro al bajar la gorra que llevaba puesta cuando sonó la interpretación de su expareja sentimental.