¡Es un hecho! Ryan Castro hará su primer Campín en Bogotá este 31 de octubre

La capital se alista para vivir una de las noches más esperadas del año con la llegada de “Awooween”, el concepto especial de Halloween de Ryan Castro, que aterriza este 31 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con un show diseñado para convertir la fecha en una experiencia inolvidable.

Este anuncio llega tras el éxito de su más reciente concierto en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde agotó boletería con 47,000 asistentes en el estadio y otros 30,000 conectados a una una transmisión en vivo gratuita, sumando más de 77,000 personas viendo el espectáculo de manera simultánea en la ciudad.

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Ryan Castro llegará al Campín de Bogotá

No cabe duda de que el antioqueño ha sabido apropiarse de varias tendencias al convertirlas en verdaderas tradiciones. “Awooween” es el evento transforma el 31 de octubre en una celebración propia donde la música, los disfraces y la energía del público se convierten en parte del espectáculo. Cada edición buscará elevar la experiencia, consolidando “Awooween” como una cita fija en el calendario cultural del país.

La preventa se realizará con Grupo Aval y estará disponible a partir del 29 de abril. Se espera una alta demanda por parte de los fanáticos que quieren asegurar su lugar en esta fecha especial, pues para su primer estadio, en Medellín, la venta de la boletería se adquirió en tiempo récord.

El evento se llevará a cabo en El Campín, considerado como uno de los escenarios más apetecidos por los artistas de la industria musical. La edad mínima para asistir al evento es de 12 años y todo menor debe estar acompañado de un adulto responsable con su respectiva boleta.

Para mayor información del evento, ingresar a las redes sociales del artista y la tiquetera oficial del concierto TuBoleta.

Ryan Castro, el nuevo fenómeno del género urbano

El “cantante del ghetto” ha logrado un exponencial reconocimiento que marca un punto clave dentro del género urbano que, de manera constante, ha evolucionado al fusionarse con otros ritmos como el afrobeat y ahora el dance hall. Ryan se ha convertido en uno de los artistas que ha consolidado una fusión por medio de un sinfín de géneros dentro de un mismo catálogo.

Sus estrategias de marca también lo han posicionado como uno de los reyes de las redes, pues ha aprovechado su vínculo con contundentes figuras como Juanda y Emiro Navarro para promocionar sus canciones y eventos.

No cabe duda de que el paisa ha sabido adueñarse de la verdadera cultura colombiana que, a su estilo, hoy lo ha llevado a ser aclamado como una de las mayores promesas del género urbano, no solo en Colombia, sino ante el mundo entero.