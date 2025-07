Novia de 'Epa Colombia' dio pistas sobre la opción de trabajar para Transmilenio: esto dijo

No hay mayores novedades con relación a las solicitudes que ha realizado la defensa de Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia', para que la empresaria e influencer pueda salir de la cárcel El Buen Pastor mientras sigue pagando su condena de más de cinco años de prisión por los daños causados a instalaciones de Transmilenio.

Así lo dio a conocer su pareja sentimental, Karol Samantha, quien por medio de redes sociales respondió a algunas preguntas con relación al proceso que se adelanta con la justicia y dio pistas sobre lo que se espera en el proceso.

Hace algunas semanas, el abogado de Barrera habló con Noticias RCN y aseguró que siguen esperando que su defendida pueda ser beneficiaria de la justicia restaurativa ante una solicitud que se hizo ante un juez de ejecución de penas en donde incluso planteó la posibilidad de que ella trabaje para Transmilenio. Esto dijo el abogado Francisco Bernate:

Ante esto, Karol Samantha dio detalles sobre cómo ha avanzado esta solicitud. "Tantas cosas que dicen, pero al fin de cuentas nada que nos dan respuesta. Aún seguimos acá 'poniéndonos la 10', esperando una respuesta de Transmilenio para poder negociar con ellos, porque saben que así Daneidy esté en el lugar que esté y que las ventas no estén como antes, queremos pagar eso, queremos enmendar el daño causado".

Estamos esperando que nos den una respuesta frente a ello, esperando a la juez que decide. Es que sigue pasando el tiempo y no vemos avances y es muy frustrante como familia ver a la persona que uno ama allá, que sabemos que no es un peligro para la sociedad que sabemos que es una buena mujer, generadora de empleo, madre cabeza de familia y aún allá, dicen muchas cosas, pero no actúan no sé.