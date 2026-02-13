Kris R reveló cómo inició su relación con Karina García: ¿Ya no hablaba con Altafulla?

Karina García y el cantante Kris R han vuelto a sorprender a sus más fieles fanáticos al mostrarse juntos una vez más en sus redes sociales, pues, desde que ambos empezaron a dejarse ver en escenarios públicos, los internautas no han parado de comentar la polémica relación que ya ha sido objeto de críticas.

Pese a las dudas sobre la fecha de inicio real del vínculo afectivo, el cantante decidió romper el silencio sobre el asunto y reveló mayor información sobre el hecho.

Kris R habla sobre su relación con Karina García

El artista se ha tomado el tema de conversación en redes sociales ya que, en una reciente entrevista, reveló mayores detalles sobre su relación con la mujer que, en los días más recientes, ha tomado mayor visibilidad a raíz de las fotografías que ambos han compartido.

Según el hombre, su interés comenzó a partir de la grabación del video de la canción ‘Ganas’ en el que la modelo antioqueña es protagonista.

“La verdad todo empezó con el video de ‘Ganas’. Nosotros hicimos el video y en ese momento nada, nos caímos super bien. Pero no sé, después de eso yo le decía que nos viéramos. Empezamos a hablar más seguido y conectamos mucho… es una mujer increíble”, explicó el hombre.

También, reveló que llegó a mentirle a la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia para poder coincidir en uno de sus viajes a Cartagena. Dichas acciones afianzaron más el vínculo que sostienen ahora.

Cabe recalcar que, ambos famosos han compartido distintas fotografías juntos y también han protagonizado una gran variedad de clips en donde se les observa dándose apasionados besos durante grandes eventos como la segunda fecha de Bad Bunny en Medellín.

Karina García habló de su vínculo con Altafulla

Por otro lado, varios han sido los cuestionamientos, por parte de los internautas, al manifestar que dicha relación de la antioqueña habría iniciado durante los meses más cercanos a la ruptura amorosa entre la mujer y Andrés Altafulla, quien fue su pareja en el año 2025.

No obstante, según la más reciente entrevista de Kris R, la cercanía entre ambos artistas se dio a inicios del 2026 por lo que, para dicho entonces, la ruptura entre García y Altafulla ya se había anunciado durante el mes de septiembre del 2025.