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Blessd tendrá una estatua gigante en Medellín: así luce la figura

Así luce la estatua de seis metros de Blessd instalada en Medellín. ¿Cómo quedó?

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Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
08:11 p. m.
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El cantante colombiano Blessd fue homenajeado en Barrio Antioquia, Medellín con una estatua. El monumento de seis metros de altura y con su característico cabello azul, ya fue instalada en la sede de Dímelo Jara Company y será presentada oficialmente el sábado 7 de noviembre.

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Una versión gigante de Blessd ahora sobresale sobre los edificios de Barrio Antioquia. La escultura, que reproduce la apariencia y algunos de los gestos más reconocibles del artista, busca convertir la sede de Dímelo Jara Company en un punto de visita para sus seguidores y para quienes recorren este sector de Medellín.

La iniciativa lleva por nombre 'Tour del Bendito' y tiene un significado especial para el intérprete de música urbana: el lugar está relacionado con sus primeros pasos en la industria y con la historia que construyó junto a su mánager, Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara.

La figura fue pensada para que los fanáticos puedan acercarse, tomarse fotografías y conocer un espacio ligado a los comienzos del artista. La expectativa también apunta a generar mayor movimiento en los negocios y emprendimientos cercanos.

¿Cómo es la estatua de Blessd en Medellín?

La escultura alcanza los seis metros de altura y llama la atención por el cabello azul, los tatuajes y la ropa urbana que hacen parte de la imagen pública del cantante. Está ubicada en la parte alta de la sede de Dímelo Jara Company, desde donde puede observarse a distancia.

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El proyecto fue desarrollado por D3House, empresa colombiana especializada en impresión 3D y dirigida por Alejo3D. El equipo estuvo a cargo de todo el proceso: diseño digital, fabricación, traslado e instalación de la pieza.

Para construirla utilizaron filamento PET-G, un material plástico empleado en impresión 3D por sus características de resistencia y versatilidad. La elaboración tomó cerca de un mes y exigió adaptar el diseño para reproducir los rasgos del artista en una escala de gran formato.

¿Cuándo presentarán oficialmente la figura de Blessd?

La presentación está programada para el sábado 7 de noviembre, fecha que coincide con el cumpleaños de Santiago Jaramillo, mánager del cantante y director de la compañía donde quedó instalada la obra.

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Más allá de convertirse en un atractivo para los fanáticos, el proyecto busca darle visibilidad a Barrio Antioquia y conectar la historia del artista con el lugar donde comenzó a construir su carrera.

La apuesta es que la estatua no sea solamente una imagen de gran tamaño, sino un nuevo punto de encuentro para visitantes y seguidores de Blessd en Medellín.

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