¿Nuevo romance?: Juanda Caribe y Mariana Zapata desatan polémica en La Casa de los Famosos

La décimo quinta semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia dio inicio con la más reciente eliminación de Juancho Arango, quien obtuvo la menor votación entre sus demás compañeros en riesgo de salir.

Ante la incertidumbre y tensión generada por los giros que ha dado el juego, en los días más recientes, se ha desatado una nueva polémica por el presunto vínculo que se estaría construyendo entre Mariana Zapata y Juanda Caribe.

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¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

En los días más recientes, las redes sociales se han inundado de clips en donde se observan a ambos jugadores sosteniendo una serie de conversaciones en donde exaltan sus gustos y algunas cualidades que les ha llamado la atención entre ambos.

“Mariana es una pelada súper linda, yo siento que es de todo mi gusto físico. Y eso te lo podría decir sin yo venir (...) ahora yo no sabía que ella venía”, manifestó.

A sus palabras se sumó una reciente conversación que se desató entre los dos famosos, a altas horas de la noche, en donde hicieron mención sobre la importancia que ambos se han dado en la competencia al compartir bando.

“Tú no fuiste mi última opción (...) supongamos que esto no es un juego, a mí sí me gusta hablar y estar contigo. Tú tienes tu combo con Beba y Valentino (...) obviamente me importas”, añadió el hombre.

Ante sus interrogantes, Mariana le confirmó que considera a Caribe como una persona muy importante en la competencia. No obstante, manifestó no querer hablar más al respecto.

Esposa de Juanda Caribe estalla en redes

A la polémica se han sumado las más recientes declaraciones por parte de Sheila Gandara, esposa y madre de la hija del presentador, quien habría tomado sus redes sociales para referirse a la causa por la que su embarazo pasó de ser normal a uno de alto riesgo.

Según las imágenes, difundidas en redes, la creadora de contenido habría señalado al hombre como el responsable de dicho estado.

“Si él se aprovechó de mi inocencia y de mi falta de experiencia en la relación para hacerme creer que todo estaba bien, eso no me hace mala persona, lo define a él. Más aún cuando es alguien que me lleva ocho años. Pero claro, todos lo aplauden. ¿Hasta dónde va a llegar este señor?”, manifestó.

“Guardé silencio por respeto, pero ya no le debo nada a nadie y sí, estoy cansada de callar. Esto fue la gota que derramó el beso. Que Dios tenga misericordia de él”, finalizó.