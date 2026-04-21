Se entregó una noticia IMPENSADA en La Casa de los Famosos Colombia 2026: así se reaccionó

Después de que se disputó la ronda final de una nueva prueba de liderazgo y 'Campanita' se ratificó como el ganador, Marcelo Cezán y Carla Giraldo les comunicaron a los participantes la sorpresa planeada por el 'jefe'.

Se trata de la semana del 'complot' permitido, en la que los famosos podrán revelar por quién quieren votar, decir cuáles son sus poderes e, incluso, exponer sus alianzas.

Esta es una dinámica inédita en La Casa de los Famosos Colombia debido a que siempre ha estado prohibido 'cantar los votos'. De hecho, cuando eso ha ocurrido, no solo se han perdido los beneficios, sino que también se han impuesto castigos.

Por lo tanto, la noticia fue sorpresiva para los habitantes y las reacciones no se hicieron esperar. ¿Cuáles fueron? Entérese aquí en Noticias RCN.

Así reaccionaron los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras escuchar de la semana del 'complot'

Marcelo Cezán y Carla Giraldo se conectaron con La Casa de los Famosos Colombia 2026 y expresaron lo siguiente:

"Después de esta semana tan tranquila, tan serena, tan amorosa, llega una semana de revolución para el 'jefe'", comenzó diciendo Carla Giraldo.

"Me atrevo a decir que es una semana diferente y sí, histórica, porque esto no ha pasado en ninguna de las tres temporadas. El 'jefe' ha decidido romper una de las reglas más importantes de este formato. ¿Qué quiere decir eso? Que esta semana, que hemos llamado la del 'complot permitido', ustedes hablarán libremente de sus estrategias, del uso de sus 'poderes' y van a poder 'cantar sus votos' y nominaciones. Todo será únicamente durante esta semana", agregó Marcelo.

En consecuencia, los participantes no solo miraron con intriga, sino que también sonrieron con nerviosismo e, incluso, se frotaron las manos.

¿Quiénes serán los primeros participantes en 'cantar' sus votos? Descúbralo en la App y en la señal principal del Canal RCN.

¿Qué 'poderes' tendrá el líder de la semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

'Campanita' ganó la prueba de liderazgo y tomó la decisión de compartir la 'habitación del poder' con Beba.

Además, abrió la 'Caja de Pandora' y se enteró de que tendrá inmunidad, liderará el 'brunch' del próximo domingo y disfrutará de un 'poder' llamado 'dulce tentación'.

Este consiste en que recibirá un postre todos los días, pero solo podrá compartirlo con Beba, que es su compañera de habitación.