Graves errores: estas son las nuevas celebridades con delantal negro en MasterChef Celebrity

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se enfrentaron a un nuevo reto de campo por lo que las emociones llenaron de expectativa al lugar. Sin embargo, las nuevas condiciones, impuestas por los chefs, desataron gran incertidumbre entre algunas celebridades, pues varios manifestaron sentir temor por los resultados.

Nuevos delantales negros en MasterChef Celebrity

Los participantes tuvieron la oportunidad de enfrentarse en un nuevo reto en equipos por lo que las expectativas crecieron ante las condiciones del reto. El equipo azul y el equipo naranja se enfrentaron en un desafío que los llevó a cocinar comida italiana y árabe, de modo que, la entrega de las preparaciones se dividió en una entrada, un plato fuerte y un postre para seis personas.

No obstante, los cocineros se llevaron la novedad de que tenían que repartirse la preparación de los platos por lo que tres iban a preparar la entrada, cuatro el plato fuerte y tres el postre.

Los fogones se encendieron mientras que las celebridades tuvieron tiempo para planear las preparaciones que se iban a disponer a cocinar. Sin embargo, los problemas no se hicieron esperar ya que los minutos jugaron en contra de algunos platillos.

Este fue el caso de las celebridades del equipo naranja, quienes tuvieron algunos problemas de organización debido al espacio y la complejidad de las preparaciones árabes que tenían que presentar.

No obstante, su resultado no fue el más óptimo, pues los chefs manifestaron que la preparación tenía algunos inconvenientes en el uso de su salsas, entre otras técnicas que no eran propias de la cocina árabe.

De esta manera, Yepes, Luly, Caterin, Patty, Higuita, Ricardo, David y Carolina se llevaron y mantuvieron el delantal negro.

Jorge Rausch se corta un dedo

Por otro lado, los participantes se llevaron una sorpresa al ver al magistral chef con una curación en su pulgar. De esta manera, el juez recalcó que el suceso habría sido su primer accidente desde hace 10 años ya que, mientras cocinaba pasta carbonara, se distrajo y el cuchillo cortó su dedo.

Finalmente, expresó que ninguna persona está exenta de que un suceso similar ocurra.