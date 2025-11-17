YouTube se transforma y llega a sus usuarios con nuevas funciones: ¿de qué se trata?

YouTube confirmó una actualización profunda dirigida específicamente a quienes ven videos desde televisores, un público que se ha convertido en la principal fuente de audiencia para numerosos creadores.

En los últimos doce meses, más canales que nunca, más de un 45% adicionales, obtuvieron ingresos de seis cifras o más gracias al contenido visto desde pantallas de TV.

Con ese cambio de hábito, la plataforma decidió introducir nuevas funciones pensadas para mejorar la forma en que se ven, se exploran y se usan los videos desde la sala de la casa.

¿Cuáles son las nuevas funciones que implementará YouTube?

Las actualizaciones se enfocan en tres áreas clave: calidad visual, organización del contenido y compras integradas.

Miniaturas más grandes y videos con mejor resolución automática

Uno de los cambios que más impactará al usuario es el aumento del tamaño máximo permitido para las miniaturas: pasarán de 2 MB a 50 MB.

Esto permitirá que las imágenes de vista previa tengan resolución 4K y se vean nítidas en televisores grandes, sin distorsiones ni pérdida de detalle.

Otro punto clave es la incorporación de una herramienta basada en inteligencia artificial capaz de mejorar automáticamente la resolución de ciertos videos.

Canales reorganizados para navegar como si fuera televisión

El rediseño también abarca cómo se explora el contenido en los televisores. Ahora, los usuarios podrán recorrer los canales con vistas previas más envolventes desde la página de inicio, algo que facilita identificar videos, entender de qué tratan y decidir rápidamente qué ver.

La plataforma agregó una estructura de “programas” que permitirá que cada creador organice su contenido en colecciones pensadas para verse de corrido.

Comprar desde el televisor sin perder el video

Otro cambio relevante está dirigido a quienes suelen ver contenido relacionado con compras. En el último año, los usuarios consumieron 35 mil millones de horas de este tipo de videos en la plataforma, y una parte cada vez mayor se ve directamente desde la sala.

Para agilizar ese proceso, los videos etiquetados con productos tendrán un código QR que el espectador podrá escanear con su teléfono. Al hacerlo, se abrirá la página del artículo de inmediato, sin tener que pausar el video ni cambiar de dispositivo.

Además, YouTube empezará a probar una función que destacará productos en momentos específicos del video, permitiendo que el usuario los identifique justo cuando aparecen en pantalla.

Finalmente, aunque no se trata de una transformación comercial en su anuncio, sí implica cambios concretos que afectarán la forma en que los usuarios consumen, descubren y utilizan el contenido.