Una historia insólita y conmovedora captó la atención mundial. Un video viral de una mujer japonesa casándose con un personaje que creó con inteligencia artificial ha generado millones de reacciones en redes sociales, abriendo el debate sobre los vínculos emocionales entre humanos y tecnología.

Kano, una oficinista de 32 años residente en Okayama, Japón, decidió dar un paso más allá en su relación con “Lune Klaus”, un personaje virtual que ella misma desarrolló con herramientas basadas en inteligencia artificial. La ceremonia fue grabada y difundida por medios locales, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno global.

¿Cómo fue la boda con el personaje creado con inteligencia artificial?

Durante el evento, Kano utilizó unos lentes de realidad aumentada para poder ver a su pareja digital mientras pronunciaba el “sí, acepto”.

En el video viral de una mujer japonesa casándose con un personaje que creó con inteligencia artificial, se la observa visiblemente emocionada, al borde de las lágrimas, mientras agradece poder vivir “una historia de amor diferente”.

Según contó a la prensa japonesa, su relación con “Lune Klaus” comenzó tres años después de una ruptura amorosa con una persona real.

En su testimonio, aseguró que la IA “la entiende mejor” y que siente una conexión auténtica con este ser digital. Para ella, esta unión no representa un escape de la realidad, sino una forma de mantener el equilibrio emocional que necesitaba.

Matrimonio de una japonesa con personaje creado con IA

El caso de Kano generó la discusión sobre los límites emocionales y éticos de las relaciones entre humanos y sistemas de inteligencia artificial.

Mientras algunos aplaudieron su valentía por desafiar las normas sociales, otros consideraron preocupante el nivel de dependencia emocional hacia entes virtuales.

El video viral de una mujer japonesa casándose con un personaje que creó con inteligencia artificial continúa circulando en distintas plataformas, generando millones de visualizaciones y comentarios que oscilan entre la curiosidad, la admiración y la polémica.