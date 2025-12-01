CANAL RCN
Tendencias

Video viral de una mujer japonesa casándose con un personaje que creó con inteligencia artificial

Una mujer japonesa se casó con un personaje creado con inteligencia artificial: "me entiende mejor"

Mujer japonesa se casó con personaje con ia
Foto: X Alerta Mundial

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
05:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una historia insólita y conmovedora captó la atención mundial. Un video viral de una mujer japonesa casándose con un personaje que creó con inteligencia artificial ha generado millones de reacciones en redes sociales, abriendo el debate sobre los vínculos emocionales entre humanos y tecnología.

Captaron a un futbolista de selección siendo infiel: su novia lo expuso con un video viral
RELACIONADO

Captaron a un futbolista de selección siendo infiel: su novia lo expuso con un video viral

Kano, una oficinista de 32 años residente en Okayama, Japón, decidió dar un paso más allá en su relación con “Lune Klaus”, un personaje virtual que ella misma desarrolló con herramientas basadas en inteligencia artificial. La ceremonia fue grabada y difundida por medios locales, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno global.

¿Cómo fue la boda con el personaje creado con inteligencia artificial?

Durante el evento, Kano utilizó unos lentes de realidad aumentada para poder ver a su pareja digital mientras pronunciaba el “sí, acepto”.

En el video viral de una mujer japonesa casándose con un personaje que creó con inteligencia artificial, se la observa visiblemente emocionada, al borde de las lágrimas, mientras agradece poder vivir “una historia de amor diferente”.

Niño cae al vacío por falla del ascensor y su padre lo rescata: el video se vuelve viral
RELACIONADO

Niño cae al vacío por falla del ascensor y su padre lo rescata: el video se vuelve viral

Según contó a la prensa japonesa, su relación con “Lune Klaus” comenzó tres años después de una ruptura amorosa con una persona real.

En su testimonio, aseguró que la IA “la entiende mejor” y que siente una conexión auténtica con este ser digital. Para ella, esta unión no representa un escape de la realidad, sino una forma de mantener el equilibrio emocional que necesitaba.

Matrimonio de una japonesa con personaje creado con IA

El caso de Kano generó la discusión sobre los límites emocionales y éticos de las relaciones entre humanos y sistemas de inteligencia artificial.

Viral: aseguran ver la imagen de la Virgen María en una montaña de Boyacá
RELACIONADO

Viral: aseguran ver la imagen de la Virgen María en una montaña de Boyacá

Mientras algunos aplaudieron su valentía por desafiar las normas sociales, otros consideraron preocupante el nivel de dependencia emocional hacia entes virtuales.

El video viral de una mujer japonesa casándose con un personaje que creó con inteligencia artificial continúa circulando en distintas plataformas, generando millones de visualizaciones y comentarios que oscilan entre la curiosidad, la admiración y la polémica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Presumir a la pareja ya pasó de moda: artículo explica cómo se manejan las relaciones en redes

Redes sociales

Sofía Vergara se convierte en la nueva embajadora de reconocida marca de zapatos

Cine

Cine a $1.000 en reconocido centro comercial: celebrarán su aniversario

Otras Noticias

Animales

Santa Marta abre cementerio exclusivo para mascotas: planes desde $20.000

Los ciudadanos ya contarán con un espacio dedicado a despedir a sus animales de compañía.

Educación

Docentes en Colombia podrán subir de nivel y salario: Mineducación inició el proceso 2025

El Ministerio de Educación abrió el proceso de ascenso y reubicación salarial docente 2025. Conoce cómo participar, las fechas clave y los pasos para inscribirte.

ONU

Israel enfrenta denuncias ante la ONU por presunta tortura sistemática a palestinos detenidos

Egan Bernal

Gran Fondo de Egan Bernal: cierres viales, horarios y dónde ver

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards