Elon Musk demandó a Apple y OpenAI por favorecer a ChatGPT en iPhone

El billonario demandó, por medio de sus compañías xAI y X, en contra de Apple y OpenAI por el acuerdo exclusivo de IA en iPhone entre ambas empresas. Según el documento, se excluyen a los rivales del 80% del mercado con los chats robóticos.

Elon Musk demandó a Apple y OpenAI

La demanda antimonopolio, radicada en el tribunal federal de Forth Worth, acusa a Apple Inc. y OpenAI de dar un trato preferencial a la aplicación de Inteligencia Artificial en los celulares iPhone. En el documento se alega que la presunta preferencia afecta la libre competencia y restringe las opciones que los usuarios tienen a la hora de hacer uso de dichas herramientas.

Según las declaraciones de Musk, Apple estaría dificultando que cualquier competidor, diferente a OpenAI, logre posicionar sus servicios y productos en las apps de descarga global.

El dominio desproporcionado en el mercado de los chatbots podría afectar directamente a los desarrolladores de aplicaciones por lo que la demanda busca una titánica cantidad de dinero por daños y órdenes judiciales.

Así mismo, la demanda señala fuertemente la decisión de Apple, en junio del año 2024, con la que hizo de ChatGPT el chatbot de IA que maneja exclusividad en iOS.

Dicha integración genera que los usuarios de iPhone reciban respuestas, por medio de sus asistentes personales Siri, que se encuentran impulsadas por ChatGPT, acceder a herramientas de escritura y usar IA, propia de OpenAI, para realizar demás tareas.

Grok versus ChatGPT

Parte de la discusión que Musk se encuentra protagonizando también apela a la presunta desventaja que Grok, asistente de inteligencia artificial de la empresa xAI, posee a la hora de competir en contra de OpenAi y iPhone.

La discusión fue desarrollada en las semanas más recientes ya que el empresario cuestionó las razones por la que sus aplicaciones no se encuentran en la sección “Must Have Apps”.

Otro de los puntos que Musk alega corresponde al presunto retraso, por parte de iPhone, en las actualizaciones de la aplicación Grok y el rechazo a las solicitudes de destacar.

El documento legal enumera diferentes violaciones a la ley como la restricción del comercio, monopolización, conspiración, conspiración civil, competencia desleal y violaciones antimonopolio en Texas.