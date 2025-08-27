Apple anuncia la fecha oficial de lanzamiento de su nuevo iPhone 17: ¿cuánto costará?

Los más fieles fanáticos de la gama de teléfonos iPhone se encuentran conmocionados ante el anuncio oficial de la próxima fecha en la que serán testigos del lanzamiento de la última versión de sus imponentes teléfonos. Bajo el lema “Awe Dropping”, la empresa promete una serie de renovaciones y actualizaciones.

¿Cuándo será lanzado el Iphone 17?

Apple anunció la fecha oficial del esperado lanzamiento por lo que los fanáticos podrán disfrutar del evento el próximo 9 de septiembre a las 12:00 p.m. por medio de una transmisión en vivo. El enigmático lema del nuevo lanzamiento va acompañado de una interesante renovación en el icónico logo de la manzana ya que esta se ve rodeada de diferentes ondas de color azul con amarillo.

Cientos de internautas han especulado sobre las presuntas nuevas funciones que el teléfono ofrecería para los usuarios, pues se espera que se puedan implementar algunas herramientas de enfriamiento, una pantalla ProMotion de 120 Hz, chip A19, una cámara frontal de 24 megapíxeles, entre otras características.

Así mismo, se espera que se expliquen las características completas de las diferentes series del nuevo teléfono que podrían incluir el iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y una presunta nueva edición denominada como iPhone 17 Air que busca brindar un teléfono más delgado y que reemplazaría el famoso modelo Plus.

Otros productos lanzados por Apple

Además de los teléfonos también se espera que Apple dé a conocer las características del nuevo Apple Watch de la serie 11 y los esperados AirPods Pro 3 que podrían incluir diferentes funciones novedosas como sensores de ritmo cardíaco y un estuche en el que se podrán cargar los audífonos con una pantalla táctil.

¿Cuánto costará el iPhone 17 en Colombia?

Aunque la cifra no ha sido revelada por Apple, de manera oficial, se estima que el precio de este teléfono incremente debido a las nuevas actualizaciones que tendrá y al espacio de almacenamiento con el que contará. Actualmente, el Iphone 16 tiene un valor de $4.259.000, mientras que el iPhone 16 Plus cuesta $5.259.000.

Según Bloomberg, el iPhone 17 Air costaría cerca de $3.700.000 mientras que se espera que el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro cuesten más.