Juan Duque mostró su nuevo tatuaje futbolero y usuarios le recordaron a Lina Tejeiro

El cantante de música urbana Juan Duque, exnovio de la actriz Lina Tejeiro, dividió opiniones en redes sociales tras mostrar su nuevo tatuaje en la espalda, el cual ha recibido críticas por su diseño y el mensaje que deja, aunque muchos de sus fanáticos lo han defendido a capa y espada.

El tatuaje de Juan Duque

En una imagen compartida en sus historias, el artista reveló un dibujo de sí mismo realizando una "chilena", una conocida jugada en el fútbol. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la imagen estuvo acompañada por una descripción que decía "cayendo en tus mentiras".

Le recomendamos: Juan Duque dio gran concierto y se convirtió en profeta en su Marinilla

Adicionalmente, el artista subió otra foto en la que se pudo apreciar los rastros del tatuaje en sus sábanas y almohadas, escribiendo una descripción que hacía referencia a la letra de sus canciones: “Me quedó el tatuaje sin tinta”.

El tatuaje, que ocupa casi toda la espalda del artista, ha recibido numerosos comentarios negativos por parte de sus seguidores. Además, algunos usuarios han mencionado que este tipo de acciones podrían ser la razón por la que su exnovia, la reconocida actriz Lina Tejeiro, decidiera poner fin a su relación. Lo califican como inmaduro y consideran que el tatuaje es un reflejo de su comportamiento.

Los comentarios de los usuarios

Esta no es la primera vez que Juan Duque genera polémica en redes sociales. A pesar de que actualmente se encuentra en un buen momento de su carrera musical, contando con el apoyo de grandes exponentes del género urbano como Ryan Castro y Maluma, sus acciones han generado opiniones divididas entre los usuarios.

Recientemente, el cantante regresó a Medellín después de una visita a su ciudad natal, Marinilla, donde se mostró muy contento al cantar para sus seguidores. Al regresar, decidió marcar el inicio del año con este nuevo tatuaje, el cual generó gran expectativa entre sus fanáticos.

Sin embargo, la reacción en redes sociales no fue la esperada. Muchos usuarios consideran que gastar dinero en tatuajes de este tipo no es una prioridad y lo ven como una muestra de falta de madurez de parte de Juan Duque. Los comentarios negativos hacia el artista no se hicieron esperar.

No deje de leer: Juan Duque se confesó y reveló cómo es su relación actual con Lina Tejeiro

Además, se ha mencionado que el tatuaje de Juan Duque sufrió daños en un principio debido a la forma en la que durmió. Esto sumado a los detalles extraños que algunos usuarios han encontrado en el diseño principal del dibujo, como la parte baja de su cuerpo, han generado más críticas y burlas hacia el cantante.

No obstante, varios de sus verdaderos fanáticos lo han defendido públicamente, argumentando que este tatuaje no tendría nada que ver con sus relaciones amorosas y que solo busca expresarse libre y espontáneamente.

La controversia en torno al nuevo tatuaje de Juan Duque continúa creciendo en redes sociales, mientras que sus seguidores y el público en general esperan ver cómo reacciona el cantante ante estas críticas y si decide mantener el tatuaje o realizar alguna modificación en el futuro.