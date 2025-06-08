OCESA e IPG Mediabrands: una alianza que transforma el entretenimiento en Colombia

En una Bogotá vibrante, turística y culturalmente activa, esta sinergia busca integrar campañas publicitarias con experiencias en vivo, dinamizando la economía y revolucionando el marketing en contextos reales y emocionales.

Un nuevo modelo de conexión entre marcas y personas

La unión entre OCESA e IPG Mediabrands no se limita a una colaboración comercial. Es una respuesta estratégica a una necesidad cultural: conectar a las marcas con sus públicos de manera auténtica, aprovechando el entorno emocional que ofrecen los espectáculos en vivo. Esta alianza propone que la publicidad no llegue después del evento, sino que forme parte integral de él desde el inicio, generando un impacto más profundo y memorable.

Bogotá: epicentro del entretenimiento y la innovación

Bogotá se consolida como una ciudad estratégica para esta revolución del entretenimiento. Atrae cada vez más conciertos, eventos culturales, turistas y marcas. Solo en 2025, el sector del entretenimiento ha generado más de 216 mil empleos en la capital. Con esta alianza, se proyecta un crecimiento adicional del 7 % en generación de empleo durante el próximo año, dinamizando áreas clave como logística, diseño, transporte y servicios técnicos.

Turismo de eventos: una industria en expansión

El turismo de eventos ya representa cerca de 300 mil millones de pesos anuales para la economía bogotana. Esta cifra promete crecer a medida que más espectáculos internacionales lleguen a la ciudad, ahora potenciados por estrategias integradas de marketing. La experiencia de asistir a un concierto, un festival o un evento cultural se convierte también en una experiencia de marca, potenciando la recordación y fidelización del público.

Vive Claro: el corazón verde del entretenimiento capitalino

El centro de espectáculos Vive Claro, desarrollado por OCESA en Bogotá, será uno de los principales escenarios de esta estrategia. Más allá de su capacidad para reunir multitudes, este espacio apuesta por la sostenibilidad: cuenta con más de 180 mil metros cuadrados de áreas verdes, proyectos de conservación de fauna nativa y siembra de especies polinizadoras. Es un ejemplo de cómo el entretenimiento puede ir de la mano con el compromiso ambiental.

El regreso a lo real: experiencias que conectan

IPG Mediabrands le apuesta a reconectar con lo tangible: cantar, reír, ver, vivir. En un mundo digitalizado, el entretenimiento en vivo se posiciona como un canal poderoso para contar historias. Las marcas no solo buscan visibilidad, sino formar parte de la experiencia colectiva. Esta alianza representa una oportunidad para que las audiencias vivan momentos únicos y memorables, mientras la publicidad se convierte en parte del espectáculo, no en una interrupción.

Una alianza que redefine el futuro del entretenimiento en Colombia

OCESA e IPG Mediabrands están redefiniendo el marketing experiencial en Colombia, posicionando a Bogotá como el nuevo epicentro del entretenimiento en vivo y la publicidad emocional. Esta alianza no solo dinamiza la economía y genera empleo, sino que transforma la manera en que marcas y personas se encuentran. Una propuesta innovadora que hará del entretenimiento un escenario ideal para contar historias auténticas y sostenibles.