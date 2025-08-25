Ocho tragos para recorrer a Colombia: el laboratorio sensorial en Medellín

Medellín se ha convertido en un referente internacional de la coctelería y, esta vez, uno de sus bares más reconocidos vuelve a innovar. Mamba Negra, incluido en la lista de 50 Best Discovery como uno de los mejores nuevos bares del mundo, lanzó Mamba Lab, un proyecto que traduce la biodiversidad del país en ocho tragos que narran, cada uno, una región distinta de Colombia.

La experiencia no se limita a servir un cóctel. Cada paso es un relato breve, acompañado por música creada por la Filarmónica de Medellín, que guía al visitante en un viaje sensorial y cultural. Así, lo líquido se convierte en narración, y el bar en escenario.

El recorrido en ocho pasos

Granate de la Guajira: a partir del ñame morado, un cóctel de tono profundo y textura cremosa que evoca los atardeceres del desierto. Esmeralda de la montaña: verde intenso, herbal y refrescante, homenaje a la piedra preciosa y a quienes han custodiado las montañas colombianas. Carbono de la Orinoquía: inspirado en los sours, con un toque ahumado que recuerda la dualidad entre fuerza y fertilidad de esta región. Arena del Caribe: vibrante y especiado, guiado por las frutas cítricas y las especias que han llegado por los puertos desde hace siglos. Platino del Pacífico: un martini ahumado que captura la brisa marina y la profundidad de la selva húmeda. Oro Amazónico: con tomate de árbol y picante ajustable, un cóctel exótico que rinde tributo a la riqueza infinita de la selva. Coltán del Llano: un mocktail dorado, fresco y luminoso, que evoca la calma de los amaneceres llaneros. Cuarzo de Los Andes: cierre con café colombiano en formato affogato, intenso y aromático, como digestivo final del viaje.

Cada trago está pensado como un capítulo, con una identidad visual, un ingrediente central y una narrativa que conecta al visitante con la tierra de origen.

Más que coctelería

El creador de esta propuesta es Juan David Zapata, bartender nacido en la Comuna 13 de Medellín y referente global de la coctelería. Con Mamba Lab, busca mostrar que Colombia tiene los sabores, las historias y el talento necesarios para ocupar un lugar de liderazgo en la escena internacional.

En un país en el que la biodiversidad es a menudo narrada desde la ciencia o el turismo, este laboratorio la traduce en experiencias sensoriales, demostrando que también puede habitar en un vaso.