¡Totalmente inesperado! Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia se casará

La noticia se confirmó a través de las redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar. Estos son todos los detalles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
02:42 p. m.
En las últimas horas, a través de las redes sociales, se conoció que un exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se casará muy pronto.

Se trata de Omar Murillo, el reconocido actor que participó en El Man Es Germán y estuvo presente en la primera temporada de La Casa de los Famosos.

Koral Costa, su pareja, publicó un video en el que mostró que Omar Murillo le hizo llegar una carta en la que le expresó que ya tiene todo listo para que próximamente se casen por la iglesia.

Así fue como Koral Costa, la pareja de Omar Murillo, el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, confirmó que se casarán

En el video que se subió a redes sociales, Koral Costa confirmó que se casará con Omar Murillo y que la boda será en España.

Además, la influencer les permitió saber a sus internautas cuáles fueron las palabras exactas con las que el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia le pidió matrimonio.

"Esposa, ¿recuerdas que te había pedido matrimonio, que te entregué el anillo y Nelson Velásquez fue mi alcahueta y testigo ante 500 personas? Recibe este regalo donde te confirmo y te digo que ya tengo todo listo para que te cases como quieres en España", comenzó leyendo Koral Costa, la pareja de Omar Murillo.

"Y aunque ya somos casados por lo civil, quiero que tengas una boda y ya tengo todo listo. Te mereces todo y lo que hago es para que vivas como una princesa o reina. Te amo, tu esposo", terminó de leer Koral Costa en medio de lágrimas.

Esta fue la reacción de los seguidores de Omar Murillo y Koral Costa tras el anuncio de su matrimonio

El video que publicó Koral Costa ya tiene más de 8.000 'likes' en Instagram y ha causado múltiples reacciones positivas.

"Lloré de la felicidad", "qué emoción", "felicidades", "qué viva el amor", "divinos", "disfruten al máximo" y "qué hermosura", han sido algunos de los comentarios escritos en redes sociales.

 

 

