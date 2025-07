¡Sorpresa total! Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia está en embarazo

En las últimas horas, una de las exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia hizo una revelación que ha despertado sentimientos de sorpresa y de felicidad.

Se trata de Tania Valencia, la actriz que estuvo presente en la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia y en un diálogo exclusivo con Buen Día Colombia dio a conocer que encontró el amor y se encuentra esperando su primer bebé.

La caleña de 35 años indicó que en un principio quiso mantener la noticia privada, pero que cree que ya es el momento de que sus seguidores se enteren del momento especial que está viviendo en este momento de su vida.

Así fue como Tania Valencia, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, reveló que está embarazada

Tania Valencia, en la nota con Buen Día Colombia, afirmó que estaba enfocada en su crecimiento profesional y que no pensó en que el amor pudiera llegar a su vida. Sin embargo, conoció a un hombre del que se enamoró y le despertó el interés de formar una familia.

"Me llegó el amor de la forma más inesperada, con la persona más inesperada, pero creo que el verdadero amor ocurre así", detalló Tania Valencia.

"Mi lado más femenino me lo saca Daniel y me encanta porque somos un equipo. Me propuso matrimonio y es el 'sí' más afectuoso que he podido decir. Todo esto lo sentí con bebé a bordo y con ese amor va a nacer", agregó.

¿El bebé de Tania Valencia, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, será un niño o una niña?

Con mucha felicidad, Tania Valencia hizo énfasis en la entrevista con Buen Día Colombia que ya se realizó la ecografía y conoció que su bebé será un niño al que va a llenar de amor día a día.

"Hemos buscado tres opciones de nombre y yo ya tengo mi favorito. A mí me ha encantado 'Domenic'", aseguró la actriz.

Adicionalmente, confesó que ya tiene seis meses de embarazo y que tendrá a su niño en los brazos antes de que se acabe el 2025.