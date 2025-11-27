Murió reconocido actor colombiano tras una dura batalla contra el cáncer

El actor batalló contra el cáncer de colón y compartía detalles sobre su procedimiento.

Así se confirmó el fallecimiento del acto Conrado Osorio

El periodista deportivo Jhon Jairo Osorio confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento del actor Conrado Osorio, ocurrido este jueves 27 de noviembre.

Te voy a extrañar, per sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano, comentó el periodista.

¿Quién fue Conrado Osorio?

El actor, reconocido por su participación en destacadas producciones del Canal RCN como A corazón abierto, La ley del corazón y Tres caínes, se ganó el cariño del público gracias a su talento, carisma y memorable presencia en la pantalla.

Hace apenas un mes había celebrado su cumpleaños, ocasión en la que agradeció a sus seguidores y al personal médico por el apoyo incondicional que recibió durante los últimos meses.

El actor había revelado que fue diagnosticado con cáncer de colon con metástasis, una noticia que conmovió profundamente a su audiencia y al mundo del entretenimiento.

A través de sus redes sociales, compartió con transparencia los avances de su tratamiento y cómo enfrentaba cada etapa de la enfermedad, mostrando fortaleza y esperanza en medio de las dificultades.