VIDEO | Momento exacto en el que avioneta aterriza de emergencia en una carretera de Florida: cayó sobre un auto

Un intento de aterrizaje forzoso en una carretera de Florida quedó registrado en una secuencia que ahora sirve como prueba del impacto.

La avioneta buscó utilizar la autopista I-95, en el condado de Brevard, como única opción disponible para descender, pero el espacio no fue suficiente para completar la maniobra.

RELACIONADO Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

El desenlace fue un choque directo contra un automóvil que transitaba por la vía sin advertir la emergencia aérea que se aproximaba desde atrás.

Video: avioneta aterrizó de emergencia en una carretera de Estados Unidos

Las autoridades confirmaron que una avioneta terminó estrellándose contra un carro luego de intentar un aterrizaje de emergencia sobre la I-95.

De acuerdo con el material captado por la cámara de un auto que circulaba varios metros atrás, la aeronave aparece de forma repentina encima de la carretera mientras pierde altura con rapidez.

En la grabación se aprecia cómo el vehículo que va por el carril central avanza en completa normalidad, hasta que la avioneta irrumpe en el encuadre descendiendo de manera abrupta.

El video permite ver que, al momento en que la aeronave intenta alinearse con la vía, no encuentra el espacio necesario para tocar tierra sin obstáculos.

La falta de recorrido libre termina definiendo el choque: la avioneta cae directamente sobre el automóvil que continúa su trayecto, interrumpiendo de inmediato el movimiento de ambos y dejando una escena de impacto en plena carretera.

¿Qué se sabe de los ocupantes del vehículo con el que chocó la avioneta en Florida?

Tras el choque, la conductora del carro fue trasladada a un hospital con heridas leves, según reportaron las autoridades de Brevard County.

Pese al golpe directo de la aeronave sobre la parte superior del vehículo, la mujer sobrevivió y fue atendida sin que se reportaran lesiones de mayor gravedad.

En cuanto a la avioneta, allí viajaban dos hombres de 27 años, el piloto y un pasajero, quienes resultaron ilesos.

Los organismos de emergencia informaron que ninguno sufrió afectaciones físicas tras la caída, a pesar de la brusquedad de la maniobra y el impacto final contra el automóvil.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre las causas que obligaron al piloto a buscar una pista improvisada en la autopista, pero confirmaron que la emergencia se atendió de inmediato tras la alerta.