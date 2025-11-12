Lucas González lo volvió a hacer: comparó a jugador de Deportes Tolima con Andrés Iniesta
El técnico bogotano, quien es reconocido por dejar polémicas declaraciones, nuevamente comparó a uno de sus dirigidos con una leyenda del FC Barcelona.
Noticias RCN
07:26 a. m.
Lucas González se metió a su primera final en el fútbol colombiano al mando de Deportes Tolima, luego de intentarlo sin éxito en Águilas Doradas y América de Cali. En su tercer torneo a nivel profesional, está a punto de ganar el primer título como entrenador.
Este técnico, quien ha sido cuestionado por su estilo de juego, también ha recibido algunas críticas por polémicas declaraciones, en donde las comparaciones suelen ser desproporcionadas. Le volvió a pasar al mando del cuadro 'Pijao'.
El Andrés Iniesta de Lucas González en Deportes Tolima
Previo a la final frente a Junior, González comentó que uno de sus jugadores le recuerda a Andrés Iniesta, leyenda del FC Barcelona y la Selección de España. Se trata de Kevin Pérez, extremo de 28 años, quien durante este semestre ha venido jugando por dentro, detrás del '9'.
El técnico recordó una conversación con Pérez, en donde decidieron explorar la posibilidad de que comenzara a jugar en una posición diferente, pues siempre actuó como extremo. El experimento funcionó y el jugador se consolidó en esa zona.
En diálogo con Despierta Win, González comentó. "Kevin tiene detalles de Andrés Iniesta en cómo maneja los tiempos. A él lo vienen a presionar y él no cambia su lenguaje corporal, no se acelera, puede seguir conduciendo rodeado de jugadores y no cambia su intención".
Lucas González y otra comparación con un gigante del Barcelona
No es la primera vez que Lucas González da una declaración similar. En su momento, cuando dirigía al América de Cali, llegó a señalar que el volante Josen Escobar tenía destellos de Xavi Hernández, otro de los grandes del fútbol español.
Es un chico muy muy bueno, juega a un tiempo diferente. Lo más parecido que puedo encontrar yo, obviamente guardando las proporciones, pero a jugadores similares a Xavi Hernández cuando jugaba", comentó a mediados de 2023.