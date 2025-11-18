Reconocido actor reveló que rechazó las quimioterapias para enfrentar su cáncer y causó preocupación

Un reconocido actor mexicano habló en los últimos días de su estado de salud y reveló que tomó la decisión de rechazar los tratamientos contra el cáncer.

Se trata de Horacio Beamonte, que ha trabajado en producciones como 'La rosa de Guadalupe', 'Destilando amor', 'Imperio de mentiras' y 'Tres veces Ana'.

El actor fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia, en abril de 2025, y estuvo internado en un centro médico durante más de 20 días.

Sin embargo, en los últimos días, en un diálogo con TV Notas, indicó que se siente bien, que ya está listo para empezar a trabajar nuevamente, pero que no se someterá a quimioterapias ni tratamientos alternativos para controlar el cáncer.

"Los médicos dicen que voy bien, que hasta el momento ya no hay rastros en la sangre, pero ahorita he tenido un pequeño problema con una inflamación del nervio óptico. Dicen que podría ser una infiltración de la leucemia, pero no están seguros, entonces puede que sí o que no porque los especialistas también fallan y cometen errores", afirmó el actor mexicano Horacio Beamonte.

¿Cuál es la razón por la que Horacio Beamonte, el reconocido actor de México, rechazó los tratamientos contra el cáncer?

Horacio Beamonte, en su entrevista con TV Notas, aseguró que en este momento no se está sometiendo a ningún tratamiento y que simplemente está aferrado a la fe de Dios.

"Rechacé las quimioterapias y todo tipo de medicamentos. Solamente estoy con mi fe y mi esperanza en el Señor, que él es el que, si así lo desea, me va a mantener vivo o me va a llevar", indicó el actor.

"En algún momento estuve tomando sonoterapias y ciertos productos, pero decidí que no, que no me iba a esclavizar a nada. Tomé una sola quimioterapia y salí del hospital temblando, llegué a vomitar y fue horrible", añadió.

Horacio Beamonte tuvo afectada su visión por el cáncer, pero ha tenido avances

En la conversación con TV Notas, el actor Horacio Beamonte también explicó que su visión, que estuvo perjudicada recién le detectaron el cáncer, ha ido mejorando.

"Tengo ciertos detallitos, pero veo y esa es la cuestión. No estar ciego es una bendición", dijo.