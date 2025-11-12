Lanzan producto financiero que dará rentabilidad hasta del 12% a miles de colombianos: así funciona

La plataforma digital Littio ha anunciado el lanzamiento de un nuevo producto que ofrece una atractiva rentabilidad de hasta el 12 % Efectivo Anual (E.A.) en dólares.

Esta iniciativa se presenta como una alternativa de alto rendimiento y fácil acceso para que los usuarios puedan proteger su capital de la inflación local y la devaluación de las monedas, asegurando un crecimiento en una divisa fuerte como el dólar estadounidense (USD).

El producto, denominado "Pots de Alto Rendimiento en dólares", capitaliza la tendencia global de buscar mecanismos para que el dinero ahorrado trabaje activamente. Littio argumenta que el simple acto de guardar fondos sin una estrategia ya no es suficiente, dada la erosión constante que producen la inflación y las bajas tasas de interés tradicionales.

Por ello, la fintech ha estructurado una solución que busca combinar la seguridad de una moneda fuerte con la promesa de retornos significativamente superiores a los ofrecidos por cuentas de ahorro o certificados de depósito a término (CDT) tradicionales en la banca local.

Requisitos para acceder a este producto que da rentabilidad de hasta el 12%

Si bien la cifra del 12 % E.A. es sumamente atractiva, es fundamental conocer las condiciones específicas bajo las cuales se otorga este rendimiento máximo. El detalle crucial reside en la modalidad de bloqueo de fondos.

De acuerdo con la información divulgada por la plataforma, el rendimiento de hasta el 12 % E.A. se aplica específicamente a los fondos que el usuario decida mantener bloqueados en un Pot durante un periodo de 3 meses (90 días).

Este mecanismo funciona como una especie de "alcancía digital" o depósito a plazo fijo dentro de la aplicación de Littio.

En caso de invertir en dólares o euros, las personas deben descargar la app (iOS o Android), registrarse con cédula o pasaporte físico –para extranjeros residentes también se admite cédula de extranjería– y completar la validación de identidad.