CANAL RCN
Economía

Lanzan producto financiero que dará rentabilidad hasta del 12% a miles de colombianos: así funciona

Además, este producto permite gestionar dinero en pesos colombianos, dólares y euros digitales.

CDT embargable

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
07:03 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La plataforma digital Littio ha anunciado el lanzamiento de un nuevo producto que ofrece una atractiva rentabilidad de hasta el 12 % Efectivo Anual (E.A.) en dólares.

Esta iniciativa se presenta como una alternativa de alto rendimiento y fácil acceso para que los usuarios puedan proteger su capital de la inflación local y la devaluación de las monedas, asegurando un crecimiento en una divisa fuerte como el dólar estadounidense (USD).

Estos son los horarios que se manejarán en los bancos para el 24 y 31 de diciembre: tome nota
RELACIONADO

Estos son los horarios que se manejarán en los bancos para el 24 y 31 de diciembre: tome nota

El producto, denominado "Pots de Alto Rendimiento en dólares", capitaliza la tendencia global de buscar mecanismos para que el dinero ahorrado trabaje activamente. Littio argumenta que el simple acto de guardar fondos sin una estrategia ya no es suficiente, dada la erosión constante que producen la inflación y las bajas tasas de interés tradicionales.

Por ello, la fintech ha estructurado una solución que busca combinar la seguridad de una moneda fuerte con la promesa de retornos significativamente superiores a los ofrecidos por cuentas de ahorro o certificados de depósito a término (CDT) tradicionales en la banca local.

Requisitos para acceder a este producto que da rentabilidad de hasta el 12%

Si bien la cifra del 12 % E.A. es sumamente atractiva, es fundamental conocer las condiciones específicas bajo las cuales se otorga este rendimiento máximo. El detalle crucial reside en la modalidad de bloqueo de fondos.

De acuerdo con la información divulgada por la plataforma, el rendimiento de hasta el 12 % E.A. se aplica específicamente a los fondos que el usuario decida mantener bloqueados en un Pot durante un periodo de 3 meses (90 días).

Este mecanismo funciona como una especie de "alcancía digital" o depósito a plazo fijo dentro de la aplicación de Littio.

Reconocido banco deja de existir en Colombia y tendrá nuevo nombre tras alianza: así es el negocio
RELACIONADO

Reconocido banco deja de existir en Colombia y tendrá nuevo nombre tras alianza: así es el negocio

En caso de invertir en dólares o euros, las personas deben descargar la app (iOS o Android), registrarse con cédula o pasaporte físico –para extranjeros residentes también se admite cédula de extranjería– y completar la validación de identidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Loterías

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 10 de diciembre de 2025

Inteligencia Artificial

Reconocida empresa colombiana lanzó alerta por videos fraudulentos creados con inteligencia artificial

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 10 de diciembre

Otras Noticias

Atlético Nacional

Nacional vs. Inter Miami: precio de boletas para ver a Messi

Este miércoles se confirmó el encuentro de Atlético Nacional e Inter de Miami a inicios del 2026. Conozca el precio de las boletas.

María Corina Machado

María Corina Machado confirma que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

La líder opositora brindó una rueda de prensa ante los medios del mundo tras su llegada a Oslo, Noruega.

Temblor en Colombia

Atento: volvió a temblar en Colombia y esto fue lo que reportó el Servicio Geológico Colombiano

Salud mental

¿Qué significa vivir constantemente malhumorado, según psicólogo?

Navidad

Menú navideño 2025: cenas saludables para disfrutar sin excesos