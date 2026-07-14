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Conmovedor mensaje de la mamá de Culotauro tras abandonar el país

La mamá de Culotauro le dedicó un mensaje que conmovió a sus seguidores tras irse de Colombia por amenazas.

Culotauro
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

julio 14 de 2026
05:12 p. m.
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La mamá de 'Culotauro' conmovió a miles de personas con el mensaje que le dedicó al comediante luego de que este abandonara Colombia tras denunciar amenazas de muerte. La respuesta del humorista también emocionó a sus seguidores.

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La decisión de Camilo Díaz, conocido como 'Culotauro', de salir de Colombia por razones de seguridad sigue generando reacciones. Luego de denunciar amenazas de muerte y anunciar que debía abandonar el país, el comediante recibió un mensaje que rápidamente se volvió viral: la despedida de su madre.

A través de sus redes sociales, su mamá le dedicó unas palabras llenas de orgullo, fe y cariño, justo cuando el humorista enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida.

El intercambio de mensajes conmovió a miles de usuarios, quienes dejaron mensajes de apoyo para el creador de contenido, obligado a poner en pausa varios de sus proyectos mientras permanece fuera del país.

¿Qué dijo la mamá de Culotauro tras amenazas?

La madre del comediante publicó un mensaje en el que destacó la fortaleza de su hijo y el impacto positivo que, según ella, ha tenido su trabajo en miles de personas.

Te amo, vida mía... sobre todo contigo, porque eres un fuerte gu

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errero de la vida. Y Dios usa tus chistes para bendecir al mundo con sonrisas que sanan el alma. Te amo, vida, escribió la mamá de 'Culotauro'

 

Las palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales y fueron compartidas por seguidores del comediante, quienes resaltaron el respaldo de su familia en medio de la difícil situación que atraviesa.

La respuesta de Culotauro a su mamá

Te amo, madre, por ti volveré, le respondió el humorista.

Esta frase fue interpretada por muchos de sus seguidores como una promesa de regresar a Colombia cuando existan las condiciones de seguridad necesarias.

El humorista anunció días atrás que abandonó el país luego de recibir amenazas de muerte que, según explicó, comenzaron tras la campaña presidencial y de un episodio ocurrido durante uno de sus espectáculos de comedia.

'Culotauro' aseguró que su prioridad pasó a ser proteger su integridad y la de las personas cercanas, motivo por el cual suspendió indefinidamente la nueva temporada de su programa 'Por la Ventana' y decidió mantener en reserva el país al que viajó.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades, que adelantan las investigaciones correspondientes.

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La salida del comediante también abrió un debate sobre la seguridad de figuras públicas y creadores de contenido que abordan temas políticos y sociales en Colombia. Mientras tanto, el mensaje de su madre se convirtió en uno de los símbolos de apoyo más emotivos en medio de una situación que sigue generando preocupación entre sus seguidores.

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