Se filtran los nombres de tres artistas invitadas para la gira de Karol G ‘Viajando por el Mundo Tropitour’

Los más fieles fanáticos de Carolina Giraldo ya se están preparando para el inicio de su nueva gira ‘Viajando por el Mundo Tropitour’ con el que la antioqueña visitará más de 15 países y se espera que dure aproximadamente un año completo realizando conciertos por todo el mundo.

Pese a que recientemente se compartieron detalles sobre el proceso de preparación que ya está realizando a menos de 15 días de su primer concierto de apertura en Chicago, ahora se han filtrado los nombres de tres artistas que acompañarán a la paisa en su más esperada gira.

¿Cuáles serán las invitadas a la gira de Karol G?

En horas recientes se dio a conocer, por medio de la cuenta oficial de Bichota Records, que Becky G, Greeicy Rendón y Elena Rose serán las encargadas de acompañar a Giraldo durante algunas de sus presentaciones en Estados Unidos.

Becky tendrá la oportunidad de ser la invitada especial durante los conciertos en Toronto, Washington, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, San Antonio, El Paso, y New York.

Por su parte, Elena acompañará a la “Bichota” en Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Boston, New York, Atlanta, Miami, Tampa y Dallas. Finalmente, Greeicy estará el 16 y 26 de agosto en Los Ángeles, el 27 y 26 de septiembre en Houston y en Miami el 3 y 26 de octubre.

Hasta el momento, no se han revelado los nombres de más posibles invitados que hagan parte del performance de la antioqueña que dará inicio el próximo 24 de julio en Soldier Field, Chicago.

Sin embargo, se espera que más artistas tengan la oportunidad de participar en todas las fechas previstas tanto en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Karol G comparte cómo se prepara para su gira

Por otro lado, la paisa sorprendió al compartir detalles detrás de los ensayos que se encuentra realizando para los shows de su gira por el mundo. Dentro de los detalles se logran observar parte de las coreografías, las luces, los movimientos de cámaras, el vestuario, entre otros elementos de valor que serán utilizados próximamente.

Por supuesto, las expectativas están más altas que nunca ya que dicha gira promete ser incluso superior a la de ‘Mañana Será Bonito World Tour’ con la que Karol rompió récords y se posicionó como una de las giras más exitosas de una artista latinoamericana.

¿Cuáles son las fechas de Karol G en Colombia?

Hasta el momento, la intérprete de ‘Ivonny Bonita’ solamente tiene contempladas tres fechas en Colombia. Estas serán los próximos 4, 5 y 6 de diciembre del 2026. Pese a que no es confirmado, se espera que la artista dé a conocer nuevas fechas en Medellín y otras ciudades tentativas como Cali.