“Lo intenté tres veces”: Fredy Guarín y su contundente mensaje sobre la salud mental en el deporte

Hay gran conmoción en el mundo deportivo a causa de la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, quien participó en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Sudáfrica. Pese a que las autoridades no revelaron con exactitud las causas de su deceso, se sabe que días antes de que el Mundial iniciara su abuela habría perdido la vida.

Son varias las especulaciones que se han manejado, sobre todo en redes sociales, por la causa real de su fallecimiento. Por esto, algunos deportistas se han tomado el internet para hablar sobre dicho acontecimiento y hacer especial énfasis en la importancia de la salud mental en un mundo exigente como el deporte de alto rendimiento.

Fredy Guarín habló sobre su salud mental

A los llamados se sumó el exfutbolista de la Selección Colombia, quien tomó sus redes sociales para compartir su testimonio y hablar sobre su experiencia con el manejo que tuvo que darle a su salud mental luego de haber intentado quitarse la vida en tres oportunidades.

“La salud mental tiene que ser una prioridad para cada uno de nosotros. Es hora de levantar la mano (...) este tema nos cuesta. He vivido situaciones las cuales me han llevado a pensar en el sucidio y lo intenté en varias ocasiones, entonces yo sé lo que puede estar pasando en sus mentes. Entiendo esos demonios y pensamientos obsesivos que pasan por la mente”.

Así mismo, Guarín reveló la importancia de aceptar que hay situaciones que no se pueden enfrentar de manera solitaria por lo que recalcó la trascendencia de buscar ayuda profesional para tratar la salud mental.

“Yo durante mucho tiempo no lo hice. El día que yo levanté la mano, pedí ayuda y pude hablar, pude identificar qué fue lo que me llevó a ese pensamiento de intentar quitarme la vida para empezar a atacarlo. Hay que buscar ayuda y posibilidades”.

Dentro de su mensaje también hizo mención en la importancia de no “presionar a los jóvenes”, pues, según la OMS, el suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años.

“Tenemos que darle la prioridad a la salud mental, a la prevención. En el deporte, pues en este caso nos toca la muerte de Jayden Adams de tan solo 25 años que recién jugó el Mundial y dejó a su hija o a su esposa. Estoy pensando que en algún momento pude haber sido yo (...) hay que pensar en qué estamos haciendo para mejorar y prevenir”, añadió.

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Fredy Guarín hace llamado a la juventud

Finalmente, el deportista hizo un especial llamado a los padres de familia a no “presionar” ni “forzar” a que los más pequeños hagan algo que realmente no les apasiona, de modo que, hizo una advertencia para que se vigile el uso de las redes sociales de los más pequeños.

“Les saludo, les abrazo y aquí estoy, para ayudar al que lo necesite y que quiera. Siempre va a ser desde mi experiencia (...) quizás sirva para ese momento que están viviendo y que todo es posible en la vida (...) que Dios nos guíe y fortalezca nuestra fe”.