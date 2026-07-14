CANAL RCN
Tendencias

“Lo intenté tres veces”: Fredy Guarín y su contundente mensaje sobre la salud mental en el deporte

El futbolista habló sobre la muerte de Jayden Adams y reveló detalles de su condición mental.

Foto: Captura pantalla IG @fguarin13
Foto: Captura pantalla IG @fguarin13

Noticias RCN

julio 14 de 2026
03:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay gran conmoción en el mundo deportivo a causa de la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, quien participó en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Sudáfrica. Pese a que las autoridades no revelaron con exactitud las causas de su deceso, se sabe que días antes de que el Mundial iniciara su abuela habría perdido la vida.

Son varias las especulaciones que se han manejado, sobre todo en redes sociales, por la causa real de su fallecimiento. Por esto, algunos deportistas se han tomado el internet para hablar sobre dicho acontecimiento y hacer especial énfasis en la importancia de la salud mental en un mundo exigente como el deporte de alto rendimiento.

Fuerte cruce: Juanfer Quintero confrontó a un creador de contenido tras la eliminación en el Mundial
RELACIONADO

Fuerte cruce: Juanfer Quintero confrontó a un creador de contenido tras la eliminación en el Mundial

Fredy Guarín habló sobre su salud mental

A los llamados se sumó el exfutbolista de la Selección Colombia, quien tomó sus redes sociales para compartir su testimonio y hablar sobre su experiencia con el manejo que tuvo que darle a su salud mental luego de haber intentado quitarse la vida en tres oportunidades.

“La salud mental tiene que ser una prioridad para cada uno de nosotros. Es hora de levantar la mano (...) este tema nos cuesta. He vivido situaciones las cuales me han llevado a pensar en el sucidio y lo intenté en varias ocasiones, entonces yo sé lo que puede estar pasando en sus mentes. Entiendo esos demonios y pensamientos obsesivos que pasan por la mente”.

Así mismo, Guarín reveló la importancia de aceptar que hay situaciones que no se pueden enfrentar de manera solitaria por lo que recalcó la trascendencia de buscar ayuda profesional para tratar la salud mental.

“Yo durante mucho tiempo no lo hice. El día que yo levanté la mano, pedí ayuda y pude hablar, pude identificar qué fue lo que me llevó a ese pensamiento de intentar quitarme la vida para empezar a atacarlo. Hay que buscar ayuda y posibilidades”.

Dentro de su mensaje también hizo mención en la importancia de no “presionar a los jóvenes”, pues, según la OMS, el suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años.

“Tenemos que darle la prioridad a la salud mental, a la prevención. En el deporte, pues en este caso nos toca la muerte de Jayden Adams de tan solo 25 años que recién jugó el Mundial y dejó a su hija o a su esposa. Estoy pensando que en algún momento pude haber sido yo (...) hay que pensar en qué estamos haciendo para mejorar y prevenir”, añadió.

El influencer Camilo Cifuentes será papá y confirmó el nombre que llevará su hijo
RELACIONADO

El influencer Camilo Cifuentes será papá y confirmó el nombre que llevará su hijo

Fredy Guarín hace llamado a la juventud

Finalmente, el deportista hizo un especial llamado a los padres de familia a no “presionar” ni “forzar” a que los más pequeños hagan algo que realmente no les apasiona, de modo que, hizo una advertencia para que se vigile el uso de las redes sociales de los más pequeños.

“Les saludo, les abrazo y aquí estoy, para ayudar al que lo necesite y que quiera. Siempre va a ser desde mi experiencia (...) quizás sirva para ese momento que están viviendo y que todo es posible en la vida (...) que Dios nos guíe y fortalezca nuestra fe”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Juan Fernando Quintero

Fuerte cruce: Juanfer Quintero confrontó a un creador de contenido tras la eliminación en el Mundial

Artistas

¿Se terminó la relación de Jessi Uribe y Paola Jara? Esto dijo el cantante

Shakira

Shakira rompe un récord mundial en Spotify y hace historia con "Dai Dai"

Otras Noticias

Abelardo de la Espriella

Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, reiteró que posesión presidencial será en guarnición militar

El funcionario habló sobre la posición del presidente Gustavo Petro y confirmó que el Congreso será quien tenga la última palabra.

Dávinson Sánchez

Galatasaray le puso precio a Davinson: estos clubes lo quieren

La millonaria cifra que pide Galatasaray por Davinson Sánchez tras el Mundial 2026. ¿Qué equipos lo buscan?

Estados Unidos

EE.UU. suspende controles migratorios en carretera tras la muerte de Joan Sebastián Durán a manos del ICE

Dólar

Dólar en Colombia cerró en niveles de 2019: así quedó el precio de hoy, 14 de julio

Cuidado personal

Teleconsulta pediátrica: el modelo que reduce 70% las urgencias infantiles en Colombia