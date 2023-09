¿Castigo ejemplar? Padre le corta el pelo a su hija por burlarse de compañera con cáncer

A través de las redes sociales, un padre compartió un video en donde le corta el cabello a su hija por burlarse de una compañera de estudio padeciente de cáncer. De inmediato, las imágenes se volvieron tendencia generando un debate con respecto a este acto.

En el video se puede apreciar a la joven llorando, mientras su acudiente le pasa la máquina por la cabeza. En ese momento, la mujer insiste mencionado que se arrepiente. Sin embargo, su padre seguro de la decisión siguió cortándole el cabello.

Acudiente castiga a una menor por burlarse de una compañera con cáncer

El padre de la niña tomó esta decisión como enseñanza para mostrarle en carne propia lo que la otra mujer ha podido sentir al no tener su pelo a causa de esta enfermedad. Según se conoció, la hija de este señor tenía la costumbre de bromear a su compañera por no tener cabello.

Un padre ejemplar! Esta chica le hizo BULLYING a una mujer con cáncer y su padre la rapó cómo castigo. pic.twitter.com/e6l7nDEKAG — Momentos Virales (@momentoviral) September 21, 2023

Ante esta situación, su padre decidió castigarla de esta manera y dejarla sin cabello como aprendizaje de esta lección. Por un lado, los usuarios en las redes manifestaron apoyo al acudiente, mientras que otros manifestaron tener opiniones contrarias.

Para unos internautas, esta lección nunca se le va a olvidar a la menor y tenía que ser necesaria, mientras que para otros causó repudio mencionando que estos actos traen más rabia y lo que ocasiona es empeorar la situación.

Usuarios en las redes sociales se pronunciaron ante castigo por bullying frente al cáncer

“Me parece un castigo horroroso. Por supuesto que hay que enseñar con empatía y castigar la mala acción de la burla, pero hacer esto y encima subirlo a las redes. Un horror”. “Todo mi apoyo para este padre. De niña tiene poco, para saber lo que hace”. “Buena idea, nunca más volverá a burlarse. El pelo crece, pero la enseñanza queda”. “Todo mi apoyo para este padre. De niña tiene poco, para saber lo que hace”. “A pesar de que es un castigo bastante severo, considero que fue lo mejor que pudo hacer. Ella no tiene el derecho de molestar a la otra niña y burlarse de su condición. A pesar de ser una pequeña, no se puede justificar que le haga bullying a la otra. Como madre digo que esas cosas se corrigen a tiempo o no se corrigen”, fueron algunos de los mensajes escritos por los usuarios en las redes sociales.