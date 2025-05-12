“Nadie merece morir de esa manera”: primo de Jean Claude Bossard comparte un conmovedor mensaje desde Francia

El asesinato del joven colombo-francés Jean Claude Bossard en medio de un intento de robo, bajo la modalidad de raponazo, generó un inmenso dolor entre los suyos y nuevos cuestionamientos sobre las medidas contra el crimen de la administración Galán.

Desde Francia, su primo Sacha Bossard quiso compartir una reflexión sobre lo ocurrido y exigir justicia, para que el caso de Jean Claude no sea uno más en la lista.

“Hablo con un dolor que no sé cómo poner en palabras. El 2 de diciembre me arrancaron a mi primo, alguien con quien compartí algunos de los momentos más felices de mi vida. Lo mataron por un teléfono y, desde ese día, siento como si parte de mí también hubiera muerto”, indicó, en un video compartido a través de sus redes.

Jean Claude y Sacha pasaron las vacaciones juntos en Colombia:

Jean Claude vivía junto a sus padres en Barranquilla, pero se mudó a Bogotá por el trabajo y, en sus últimas vacaciones, decidió recorrer el país junto a Sacha:

“Estuve en Colombia con él estas vacaciones. Vivimos juntos días enteros que, ahora, se han convertido en un recuerdo que me parte el corazón. Nos reímos como niños, conocimos lugares hermosos, conversábamos y por las noches brindábamos con vino, mientras hablábamos de la vida y lo que queríamos hacer”.

Visiblemente afectado, el joven de nacionalidad francesa lamentó que fueran sus últimos recuerdos junto a Jean Claude, a quien describe como un hombre intachable, con un inmenso amor por Colombia:

“Jean Claude tenía valores, era bondadoso, un buen hombre que brillaba con luz propia e iluminaba a todos a su alrededor. Amaba la vida y amaba a su gente. Era tan noble que todavía me pregunto cómo el mundo puede ser tan injusto con quienes no lo merecen”.

Familia Bossard insiste en que Bogotá aún tiene mucho por hacer en materia de seguridad:

En diálogo con Noticias RCN, el padre de Jean Claude insistió en que a la Policía le hacen “falta dientes”, el respeto de los bogotanos y encontrar respaldo en la justicia para llevar tras las rejas a asesinos como el de su hijo.

Un mensaje similar al de Sacha, que clama por justicia y un cambio de rumbo en Bogotá, tras lo ocurrido con su primo:

“Me duele pensar en él. No merecía este final, nadie merece morir de esa manera. Quiero justicia, pero también quiero que el mundo sepa quién era mi primo, que su nombre no se pierda en el silencio. Lo que pasó muestra la cantidad de dificultades a las que se enfrenta Bogotá. No hay seguridad en el país”.