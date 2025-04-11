CANAL RCN
Exnovio de Aida Victoria Merlano se pronunció tras enterarse del nuevo amor de la influencer

Juan David Tejada, exnovio de Aida Victoria Merlano y padre del hijo que tienen juntos se pronunció en sus redes sociales.

Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano
Foto: IG Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano

noviembre 04 de 2025
10:16 a. m.
La situación entre la reconocida creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, y su expareja y padre de su hijo, Juan David Tejada, tomó un giro con una declaración pública que sugiere una inminente disputa judicial.

Conocido en el ámbito digital como "el rey de los agropecuarios", Juan David Tejada, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente, manifestando su intención de luchar por la custodia del menor.

Este pronunciamiento llega justo después de que la influencer fuera capturada en video junto a su nuevo compañero sentimental, el empresario Felipe Zapata, lo que escaló la tensión entre las partes.

Juan David Tejada anunció que luchará por el hijo con Aida Victoria Merlano

La declaración que encendió las alarmas fue difundida a través de sus historias, acompañada de una emotiva imagen junto a su hijo.

Las palabras de Juan David Tejada, la expareja de Aida Victoria Merlano, no dejaron espacio a dudas sobre su postura. “Voy a luchar por ti como de lugar, solo te digo que estamos con Dios y las verdades tarde o temprano salen a la luz. Solo Dios, mi familia y tú sabes la falta que me haces. Te adoro con mi alma, pero en cualquier momento la justicia llega” escribió Tejada.

Estas frases, cargadas de significado fueron interpretadas en las redes sociales como una señal clara de que la disputa por la crianza podría trasladarse a los estrados judiciales.

Aida Victoria Merlano tiene una nueva pareja

El pronunciamiento de Juan David Tejada, la expareja de Aida Victoria Merlano, no es casual. Se produce días después de que circulara un video de la creadora de contenido en un restaurante, tomada de la mano y visiblemente cariñosa con Felipe Zapata, un empresario del sector automotor de lujo.

Este clip sirvió como la confirmación pública de su nueva relación sentimental y el cierre definitivo a su capítulo con "el agropecuario".

Aunque Aida Victoria no se ha manifestado sobre el mensaje de Tejada, la aparición de su nuevo romance parece haber sido el catalizador que impulsó al empresario a hacer pública su intención de ejercer presión legal para establecer sus derechos como padre.

