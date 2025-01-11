CANAL RCN
Internacional

Murió influencer en el operativo de la Policía Militar de Río de Janeiro contra bandas de narcotráfico

Megaoperativo en Río de Janeiro contra bandas de narcotráfico dejó más de 100 muertos, entre ellos una joven influencer.

Murió Penélope influencer operativo Río de Janeiro favela Brasil
Foto: captura pantalla redes sociales

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
10:11 a. m.
El reciente megaoperativo de la Policía Militar de Río de Janeiro contra bandas de narcotráfico dejó una cifra que conmocionó al país: más de un centenar de personas muertas.

Entre ellas se encontraba una joven conocida en redes sociales como Penélope, una influencer brasileña que, según las autoridades, formaba parte del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de la ciudad.

¿Qué ocurrió durante el megaoperativo en Río de Janeiro?

El despliegue de la Policía Militar de Río de Janeiro contra bandas de narcotráfico se llevó a cabo en las zonas de Alemão y Penha, al norte de la ciudad.

La operación, considerada una de las más grandes en los últimos años, tenía como objetivo desmantelar estructuras del Comando Vermelho, grupo señalado de controlar gran parte del tráfico de drogas en Río de Janeiro.

Durante los enfrentamientos, las autoridades reportaron 121 personas muertas, entre ellas Penélope, apodada en redes como “La musa del crimen”.

De acuerdo con medios locales, la joven de 25 años se habría resistido al arresto y fue abatida en medio del tiroteo. Su cuerpo fue hallado en las inmediaciones de la comunidad de Penha, con uniforme táctico, chaleco antibalas y botas militares.

¿Quién era Penélope, la influencer abatida en Río de Janeiro?

La mujer, originaria de una favela del norte de Río, se hizo conocida en redes sociales por su extravagante estilo de vida. En su cuenta de Instagram, donde sumaba más de 50.000 seguidores, compartía imágenes con armas de alto calibre, fajos de dinero y joyas.

Su figura, entre la estética y la violencia, simbolizaba una mezcla peligrosa entre la vida del crimen y la fama digital.

Según el Ministerio Público de Río de Janeiro, Penélope desempeñaba un rol dentro de la defensa armada del Comando Vermelho, protegiendo rutas y puntos de venta de drogas.

Sin embargo, su notoriedad en redes la convirtió en un ícono que representaba la llamada “glamourización del crimen” en algunas comunidades cariocas.

La muerte de la influencer en el megaoperativo de la Policía Militar de Río de Janeiro reabrió el debate sobre el poder de las bandas en las favelas, la exposición mediática de sus miembros y la delgada línea entre la fama y el peligro en los entornos criminales.

