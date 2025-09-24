CANAL RCN
Tendencias

Ocho países a los que los colombianos pueden viajar sin pasaporte: ojo, cédula digital es vital

Estas son las naciones a las que se puede viajar solo con el documento digital.

Pasaportes.
Pasaportes. Foto: Cancillería.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
08:17 p. m.
La cédula digital es el nuevo documento de identificación de Colombia, expedido en formato físico (policarbonato) y digital en tu smartphone, que funciona como una llave de acceso a servicios ciudadanos digitales y trámites presenciales y virtuales. Esta, permite verificar la identidad de manera segura, reemplaza al documento físico en muchos casos, y está homologada como documento de viaje para los países.

La cédula digital de Colombia se ha consolidado como una herramienta de viaje poderosa, permitiendo a los ciudadanos mayores de edad explorar ocho países de Sudamérica sin la necesidad de presentar el pasaporte.

Este avance simplifica enormemente la movilidad en la región y refuerza los lazos de integración entre naciones que comparten acuerdos de cooperación.

Países a los que se pueden entrar sin pasaporte pero con cédula

Los destinos a los que los colombianos pueden ingresar con este documento de identidad moderno son: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

La posibilidad de viajar únicamente con la cédula de ciudadanía no es del todo nueva, ya que convenios como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) ya establecían la aceptación de documentos nacionales de identidad para el tránsito de turistas entre sus fronteras.

Sin embargo, la inclusión de la versión digital del documento, con su formato de policarbonato y los altos estándares de seguridad y validación biométrica que incorpora, moderniza y facilita este proceso.

Tiempo en el que puede estar con ka cédula digital

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha sido enfática en aclarar que la versión válida y reconocida es la cédula de ciudadanía en formato físico de policarbonato (la que se expide al solicitar la cédula digital), y aunque la versión instalada en el celular ofrece beneficios de seguridad y autenticación dentro del país, para cruzar fronteras se debe portar la cédula en policarbonato.

Es importante destacar que esta facilidad de ingreso está destinada exclusivamente a viajes con fines turísticos y por un período que generalmente no supera los 90 días, aunque en algunos destinos puede ser prorrogable. Si el motivo de viaje es diferente (trabajo, estudio, residencia), el viajero deberá necesariamente tramitar su pasaporte y la visa correspondiente al país destino.

