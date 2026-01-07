Paleta Aloha con Tajín en Colombia: la nueva paleta que revoluciona Colombia

Meals, del Grupo Nutresa, busca revolucionar el mercado de helados con este cobranding disruptivo que promete ser la sensación de este año.

¿A qué sabe la nueva paleta Aloha con Tajín en Colombia?

Para los curiosos que buscan nuevas experiencias sensoriales, la respuesta está en una refrescante mezcla tropical. La introducción de esta nueva paleta de agua combina el tradicional sabor a lulo con trozos de mango y el toque único de Tajín. Esta innovación llega para complementar el portafolio actual de Aloha, que incluye sus clásicas referencias de limón, naranja, Aloha Mix y el icónico vaso Kola.

Luisa Carrizosa, gerente de Mercadeo de Meals del Grupo Nutresa, aseguró que este lanzamiento representa una evolución en su portafolio.

Se trata de una paleta potente y disruptiva con la que buscan seguir liderando los momentos de consumo y refrescancia en Colombia.

Una alianza millonaria entre Nutresa y el líder mexicano

Esta colaboración nace para romper con lo establecido en la categoría. Aloha actualmente es la marca número uno de paletas de agua en el país, registrando impresionantes ventas anuales superiores a las 65 millones de unidades. Por su parte, Tajín ostenta el importante título de ser el sazonador de chile y limón más vendido en el mundo.

Con la incorporación de esta referencia, las proyecciones de negocio de la compañía para los próximos meses apuntan a metas altamente competitivas:

Volumen proyectado: Se proyecta la comercialización de más de 6.000.000 de unidades.

Se proyecta la comercialización de más de 6.000.000 de unidades. Impacto económico: La innovación proyecta ventas superiores a los $10.000 millones de pesos.

La innovación proyecta ventas superiores a los $10.000 millones de pesos. Crecimiento esperado: Meals prevé que Aloha cerrará el año con un incremento en volumen de doble dígito.

Cortesía: Grupo Nutresa

El alcance: ¿Dónde comprar la nueva paleta de chile y limón?

La estrategia de distribución masiva diseñada por la compañía garantiza que el producto llegue a todos los rincones. El producto contará con presencia masiva en Colombia, con una cobertura que superará los 100.000 puntos de venta. Los consumidores podrán encontrarla fácilmente en tiendas de barrio, supermercados y también en grandes superficies.

El mercado colombiano representa un escenario de alto rendimiento para los planes de expansión regional de la marca mexicana. Al respecto, Haydee Fernández Macías, directora global de Alianzas Productos de Tajín, destacó el cariño local por el producto:

Para Tajín, Colombia es un mercado muy importante, donde hemos visto un gran cariño por nuestra marca mexicana y un crecimiento constante en los últimos años. Esta colaboración nos permite llevar el inconfundible toque de Tajín a una experiencia refrescante y muy relevante para el consumidor colombiano.

Estrategia digital para dominar las tendencias de consumo

Con este importante movimiento, Meals y el Grupo Nutresa reafirman su capacidad para transformar la categoría de los helados en Colombia a través de alianzas de alto valor. Al fusionar el posicionamiento de Aloha como referente de refrescante con Tajín, se busca marcar una tendencia absoluta en el segmento de paletas de agua.

Para asegurar el éxito y dinamizar este lanzamiento, se ejecutará una fuerte estrategia orientada a conectar con las tendencias de consumo actuales. Los canales digitales tendrán un rol protagónico, destacando plataformas de alto impacto como TikTok para generar tracción en el mercado.