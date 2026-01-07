Reconstruyen nuevos detalles del feminicidio de la modelo Natalia Villalba a manos de Martinson Foster

En las últimas horas, la Fiscalía entregó nuevos detalles sobre el feminicidio de la modelo cucuteña Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta, en la ducha de un apartamento ubicado en el exclusivo sector de Chicó, en el norte de Bogotá.

El presunto responsable del crimen fue identificado como Foster Martinson, un ciudadano británico que estuvo con la modelo en el apartamento el día de su asesinato, el pasado 18 de junio. Así lo establecería la triangulación del registro de entrada y salido del edificio con el cotejo de la ventana de muerte que determinó Medicina Legal.

La Fiscalía reconstruyó los últimos movimientos del británico señalado del atroz crimen, encontrando nuevas evidencias que revelan detalles de cómo habrían sido los hechos.

Reconstrucción de los movimientos de Foster Martinson

Durante la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento contra Martinson, el ente acusador presentó evidencia que reconstruye los movimientos del extranjero el día del homicidio.

Según los registros, el ciudadano del Reino Unido llegó al edificio donde se encontraba la víctima el 18 de junio a las 10:33 de la mañana y salió a la 1:23 de la tarde, después de haber cometido presuntamente el crimen.

Uno de los elementos más reveladores presentados por la Fiscalía indica que Martinson cambió su ropa tras cometer el asesinato, en un aparente intento de despistar a las autoridades y evitar ser identificado. Esta maniobra forma parte de las pruebas que sustentan la teoría de la premeditación del delito.

Las autoridades cuentan con material videográfico y una línea de tiempo detallada que documenta las últimas horas de vida de Natalia Villalba. Además, la investigación ha recuperado las comunicaciones entre la víctima y Martinson durante los días previos a su muerte, información que resulta clave para establecer el contexto y la planificación del homicidio.

Los antecedentes del británico que habría asesinado a la modelo

La Fiscalía también reveló que existen indicios de otro delito de naturaleza sexual en el que estaría involucrado el ciudadano británico, ampliando así el rango de las investigaciones en su contra.

Hasta el momento, Foster Martinson no ha aceptado su responsabilidad en los hechos, manteniendo su postura durante la audiencia judicial.

La evidencia presentada por la Fiscalía incluye registros de cámaras de seguridad, testimonios y análisis forenses que configuran un caso sólido contra el acusado. Los investigadores trabajan en reconstruir minuciosamente los movimientos de ambas personas en los días previos y el día del homicidio.

Las autoridades judiciales evaluarán la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Martinson, mientras continúa el proceso de investigación que busca esclarecer completamente las circunstancias del feminicidio.