Exiliados venezolanos en Florida rechazan que reconstrucción tras terremotos quede en manos del gobierno de Delcy Rodríguez

Opositores venezolanos exiliados en Florida pidieron este miércoles a Estados Unidos que la reconstrucción de Venezuela no quede en manos del gobierno actual, al que acusan de gestión corrupta e “ineficiente” antes y después de los sismos que devastaron el país hace una semana.

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En una rueda de prensa en Doral, cerca de Miami, el presidente de la organización de exiliados Veppex, José Antonio Colina, afirmó que “los hechos demuestran que no están haciendo las cosas de forma correcta” y que al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no le interesa “salvar vidas”.

Críticas a la gestión y a las Fuerzas Armadas

Colina pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que para un proceso de reconstrucción en Venezuela las personas responsables no sean Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez ni Diosdado Cabello. Recordó que Rodríguez asumió el poder tras la operación estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro en enero.

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El militar retirado acusó además a las Fuerzas Armadas de haber estado ausentes en las primeras 48 horas de la tragedia y de haber impedido luego la labor de rescatistas venezolanos y extranjeros.

Denuncias sobre ayuda humanitaria y corrupción

Helene Villalonga, presidenta de la oenegé Amavex, aseguró haber recibido “denuncias preocupantes” sobre irregularidades en la distribución de ayuda humanitaria y “presuntas fallas graves” en la identificación de los muertos.

La periodista Nigsi Alarcón advirtió que persisten dudas sobre la transparencia en el manejo de la ayuda enviada por voluntarios y países aliados. “Estoy preocupada porque hay todavía mucha gente debajo de los escombros, y a ellos no les importan sino poder obtener el mayor beneficio de lo que enviamos para allá”, dijo.

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Colina insistió en que Washington debe permitir que sean “los mejores venezolanos” quienes gestionen una reconstrucción que cifró en 15.000 millones de dólares. “No se puede premiar la corrupción, no se puede premiar la brutalidad, no se puede premiar la ineficiencia”, concluyó.