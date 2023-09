"No me puedes dejar así": Luis Miguel le propuso matrimonio a su novia y le dijeron "no"

Luis Miguel es uno de los artistas latinos más aclamados del mundo, por eso, todo lo que suceda en su vida personal y profesional, recorre el mundo en cuestión de minutos. Mientras se prepara para iniciar una de sus giras más esperadas en 2024, en la que pasará por Colombia en Bogotá (18 de febrero) y Medellín (15 de febrero), se conoció una noticia no tan grata para él.

Aunque el reconocido cantante mexicano siempre ha tratado de mantener su intimidad lejos de la vida pública, por todo lo que encarna eso no ha sido posible siempre. Por ejemplo, en el verano confirmó su relación con Paloma Cuevas, pero varios meses antes ya habían rumores de que estaban saliendo.

Ahora, una noticia que tiene que ver con el romance con la afamada diseñadora española ha conmocionado al mundo del entretenimiento en México. Y es que después de haberlo hecho en 2005 con Aracely Arámbula, Luis Miguel estaría decidido a subirse por segunda vez al altar para casarse, pero tuvo una respuesta inesperada.

Paloma Cuevas le dijo "no" a matrimonio con Luis Miguel

Según reveló a la mediática periodista Paloma García-Pelayo en el programa de variedades Y ahora Sonsoles, el artista le habría pedido matrimonio a Paloma, pero ésta le dijo que "no", pero le pidió no terminar con el noviazgo debido a que el amor entre los dos está enardeciendo cada vez más.

Sin embargo, la diseñadora le habría argumentado que le parece muy pronto para casarse, pues aunque son amigos desde la infancia, apenas llevan unos pocos meses de novios, y todavía le parece muy pronto tomar una decisión de ese talante.

"Según una fuente cercana a la pareja, el 'sol de México' quiere establecerse con Paloma como con ninguna otra mujer en su vida lo ha hecho, pero ella no lo aceptó. Al parecer, ella no le dijo 'no, no, no' porque no le interese, sino porque quiere que la relación tenga más tiempo, se consolide, y muchas veces también dicen que ella dijo 'no quiere decir un no, quiere decir un sí, pero no en este momento'", completó el programa Hoy Día, de Telemundo.