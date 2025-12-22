Así quedará la cuota alimentaria para padres si el salario mínimo lo decreta el Gobierno Nacional

El ajuste del salario mínimo en Colombia no solo impacta el bolsillo de los trabajadores, sino que redefine las obligaciones legales de miles de padres y madres. Con la llegada del 2026, la proyección de un incremento por decreto gubernamental sitúa la discusión en un punto crítico para la economía familiar.

Tras no lograrse un consenso en la mesa de concertación entre gremios y sindicatos, el Gobierno Nacional se encamina a expedir el decreto que fijará el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para 2026. Según las proyecciones oficiales y las declaraciones del Ministerio del Trabajo, el ajuste buscaría recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación, con una propuesta que ronda el 11%.

Bajo este escenario, el salario mínimo pasaría de los $1.423.500 vigentes en 2025 a aproximadamente $1.580.085 en 2026 (sin incluir el auxilio de transporte). Este incremento del 11% es el eje sobre el cual se recalcularán las cuotas alimentarias en todo el territorio nacional.

Así quedaría la cuota alimentaria por hijo en 2026 de acuerdo al salario mínimo

En Colombia, la ley establece que la cuota alimentaria puede ser de hasta el 50% de los ingresos mensuales del obligado, dependiendo de las necesidades del menor y la capacidad económica del progenitor. No obstante, para quienes devengan un salario mínimo o no tienen ingresos formales demostrables, el cálculo se realiza sobre la base del SMMLV.

Si el Gobierno decreta el aumento del 11%, las cuotas que actualmente están indexadas al salario mínimo verán un ajuste automático.

Por ejemplo: Para quienes tienen cuotas fijadas en porcentajes del salario mínimo, el ajuste es automático. Bajo el nuevo decreto, una cuota estándar equivalente al 25% de un salario mínimo pasará de los $355.875 actuales a $395.021 en 2026. Por su parte, el tope máximo legal (50%) ascenderá a los $790.042.

Este ajuste es de carácter obligatorio. Según el Código de la Infancia y la Adolescencia, las cuotas fijadas en salarios mínimos se actualizan automáticamente el 1 de enero de cada año con el nuevo valor decretado. Si la cuota fue pactada en pesos fijos, el incremento se rige usualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se estima cerrará el año cerca del 5.3% al 5.5%.

Ítems que determinan la cuota final

Es fundamental recordar que la cuota alimentaria no es una cifra estándar para todos. Los jueces y comisarías de familia evalúan tres pilares fundamentales: