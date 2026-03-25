Colombia se prepara para Semana Santa 2026: destinos que esperan mayor afluencia

Colombia entra en una de sus temporadas clave para el turismo. Durante la Semana Santa, miles de familias y viajeros aprovechan los días festivos para recorrer el país, ya sea motivados por la fe, el descanso o la oferta cultural que caracteriza estas fechas.

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De acuerdo con proyecciones del sector turístico y entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en temporadas de Semana Santa se movilizan millones de personas a nivel nacional, lo que dinamiza sectores como el transporte, la hotelería y el comercio.

Además, la ocupación hotelera en destinos principales suele superar el 65 % y en algunos casos alcanzar picos cercanos al 80 %, según reportes gremiales del sector.

¿Cuáles son los destinos más visitados en Colombia durante Semana Santa 2026?

Los destinos más visitados en Colombia durante Semana Santa 2026 reflejan una combinación entre turismo religioso y experiencias culturales.

Uno de los lugares más representativos es Popayán, reconocido por sus procesiones tradicionales, consideradas entre las más importantes de América Latina.

Otro punto clave es Ipiales, en Nariño, donde el Santuario de Las Lajas atrae a miles de peregrinos que buscan vivir una experiencia espiritual en uno de los escenarios arquitectónicos más impactantes del país.

Asimismo, Boyacá se posiciona como un corredor turístico relevante durante esta temporada. Municipios como Tunja, Villa de Leyva y Chiquinquirá ofrecen celebraciones litúrgicas, arquitectura colonial y eventos culturales que fortalecen su atractivo.

En paralelo, ciudades principales como Cartagena, Medellín y Bogotá mantienen altos niveles de ocupación. En estos destinos, el turismo no solo gira en torno a la religión, sino también a la gastronomía, la vida nocturna y la oferta de planes familiares.

Regiones como el Eje Cafetero también ganan terreno, especialmente entre quienes buscan alternativas de descanso en medio de paisajes naturales, lo que demuestra la diversificación del turismo en Semana Santa.

Colombia atrae a millones de turistas en Semana Santa

El éxito de los destinos más visitados en Colombia durante Semana Santa 2026 responde a varios factores. Por un lado, la tradición religiosa sigue siendo un motor fundamental, especialmente en ciudades con celebraciones históricas que se han mantenido por décadas.

Por otro lado, el turismo ha evolucionado hacia experiencias más completas. Actualmente, los viajeros buscan combinar la espiritualidad con actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza, lo que amplía la oferta y atrae a diferentes perfiles de visitantes.

Además, la conectividad aérea y terrestre ha mejorado en los últimos años, facilitando el acceso a distintas regiones del país. Esto, sumado a la promoción turística nacional e internacional, ha permitido que Colombia se consolide como un destino competitivo en la región.

En términos económicos, la Semana Santa representa una oportunidad clave. Gremios del sector estiman que esta temporada genera miles de empleos temporales y un aumento significativo en el consumo, especialmente en destinos turísticos.