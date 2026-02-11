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Reconocida pareja de famosos se separó: ¿hubo infidelidad?

Los famosos grabaron un video en el que explicaron su determinación.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 02 de 2026
06:49 p. m.
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El 1 de noviembre de 2026, una reconocida pareja de México anunció el fin de su vínculo sentimental.

Se trata de Paola Dalay, la creadora de contenido y modelo, y José Eduardo Derbez, el importante actor de 34 años.

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Los famosos grabaron un video en el que les contaron a sus seguidores la decisión que tomaron y lo publicaron en el Instagram oficial del actor que ha trabajado en producciones como 'Amores con trampa' y 'Cita a ciegas'.

Así fue como José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación

De acuerdo con lo expuesto por José Eduardo Derbez y Paola Dalay, su relación se terminó hace varios días, pero todavía no se habían sentido preparados para anunciarlo públicamente.

"Queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero no estábamos listos para decirles", dijo Paola Dalay.

"Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y respeto, sobre todo por nuestra hija y porque entre nosotros hay mucho cariño. No lo habíamos dicho antes porque no sabíamos cómo, pero esto es para hacer oficial que ya no estamos juntos", agregó José Eduardo Derbez.

Además, Derbez y Dalay dejaron claro que seguirán velando por el bienestar de su hija y que es normal que los vean juntos.

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¿Hubo infidelidad en la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Luego de que se confirmó la separación, comenzó a circular una foto en la que Paola Dalay se encontraba junto al futbolista César Romo.

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En consecuencia, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay puntualizó que sí está saliendo con el jugador, pero que aún no son pareja.

Asimismo, expresó que conoció al deportista cuando ya se había terminado su relación con José Eduardo Derbez y planteó que en ningún momento hubo una infidelidad.

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