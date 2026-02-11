Enel entregó recomendaciones para evitar accidentes eléctricos durante las celebraciones

Las celebraciones de Halloween y fin de año suelen estar acompañadas de luces, adornos, telarañas artificiales y otras decoraciones en viviendas, fachadas y establecimientos comerciales. Sin embargo, cuando estos elementos se instalan sin las medidas de seguridad necesarias, pueden generar accidentes por contacto con redes eléctricas, cortocircuitos e incluso incendios.

Ante este panorama, Enel hizo un llamado a los habitantes de Bogotá y Cundinamarca para que adopten medidas preventivas durante las festividades.

La empresa advirtió sobre los peligros de manipular indebidamente la infraestructura eléctrica y de utilizar escaleras, herramientas u objetos decorativos cerca de cables energizados.

¿Cuántos accidentes eléctricos se han registrado en 2026?

De acuerdo con las cifras entregadas por Enel, en lo corrido de 2026 se han registrado alrededor de 37 accidentes eléctricos provocados por terceros.

La compañía señaló que el 62% de estos incidentes estuvo relacionado con acercamientos indebidos a redes energizadas, situaciones que frecuentemente involucran el uso de andamios o varillas durante trabajos de construcción.

Otro 19% correspondió a intentos de hurto o actos de vandalismo contra la infraestructura eléctrica.

¿Cómo decorar la casa sin exponerse a una descarga eléctrica?

Para reducir el riesgo de accidentes durante Halloween y las celebraciones de fin de año, Enel entregó varias recomendaciones que deben tenerse en cuenta al instalar luces y adornos.

Mantener las decoraciones alejadas de los cables: no se deben acercar telarañas artificiales, muñecos, escaleras, guirnaldas ni otros elementos al tendido eléctrico. Para exteriores, es importante utilizar instalaciones de iluminación diseñadas y aprobadas para esas condiciones.

Evitar sobrecargar los enchufes: conectar demasiados elementos a una misma toma o extensión puede provocar cortocircuitos e incendios. También se recomienda revisar el estado de los cables y preferir luces con tecnología LED.

No manipular la infraestructura eléctrica: las personas no deben intervenir los cables, colgarse de ellos ni intentar recuperar objetos que hayan quedado atrapados en las redes. Estas acciones pueden ocasionar descargas eléctricas graves.

Proteger a niños y mascotas: se aconseja mantenerlos alejados de enchufes y cables, utilizar protectores cuando sea necesario y explicarles los peligros de acercarse a las instalaciones eléctricas.

Las quemaduras eléctricas también preocupan durante fin de año

Los riesgos no se limitan a los daños materiales. Los accidentes eléctricos pueden ocasionar lesiones graves que requieren atención médica especializada.

Según la información suministrada por Enel Colombia, la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar identifica las quemaduras por traumas eléctricos como la cuarta causa de atención durante la temporada de fin de año, después de las lesiones ocasionadas por pólvora y sustancias químicas.

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No obstante, las cifras citadas muestran una reducción en la proporción de pacientes atendidos por este tipo de lesiones. En 2022 representaban el 13,5% de los pacientes, con 155 incidentes, mientras que en lo corrido de 2026 la proporción reportada descendió al 5%, con 81 casos.

Construcciones y remodelaciones: estas son las distancias de seguridad

Enel también insistió en la importancia de respetar las normas técnicas durante las obras de construcción, reparación y remodelación.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, se deben mantener las distancias mínimas de seguridad frente a las redes eléctricas: 2,3 metros en redes de media tensión y 1,7 metros en redes de baja tensión.

¿Dónde reportar una emergencia o una situación de riesgo eléctrico?

Ante una situación anormal relacionada con la infraestructura eléctrica, o para denunciar de manera anónima un posible hurto de energía, los ciudadanos pueden comunicarse a través de los siguientes canales: