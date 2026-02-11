Pequeñas empresas en Colombia también están en la mira de los ciberdelincuentes

Las pequeñas y medianas empresas también están expuestas a robos de información, fraudes digitales y ataques informáticos que pueden afectar sus operaciones. Un estudio de Kaspersky revela cuáles son las amenazas más frecuentes y el impacto económico que pueden tener estos incidentes.

La ciberseguridad se ha convertido en un desafío para las pequeñas y medianas empresas en Colombia. Aunque suelen tener menos recursos para proteger sus sistemas que las grandes compañías, los negocios de menor tamaño también están expuestos a ataques que pueden comprometer sus datos, afectar la atención a sus clientes e incluso interrumpir sus actividades.

Un estudio realizado por Kaspersky en 2026 encontró que el 25 % de las PyMEs colombianas ha enfrentado incidentes de phishing, una modalidad en la que los delincuentes utilizan mensajes, correos o páginas falsas para engañar a las personas y obtener información confidencial.

El informe también identificó que el 20 % de estas empresas ha sufrido ataques relacionados con vulnerabilidades de software y otro 15 % ha registrado incidentes asociados con accesos remotos externos.

¿Cuáles son los principales riesgos digitales para las PyMEs?

Las amenazas no se limitan a los correos fraudulentos. Los ciberdelincuentes también pueden aprovechar fallas en los programas informáticos, accesos sin autorización y relaciones de confianza con proveedores para ingresar a los sistemas de una organización.

El uso cotidiano de herramientas digitales amplía los puntos de exposición. Los correos corporativos, servicios en la nube, plataformas de pago y aplicaciones de mensajería hacen parte de las actividades de muchos negocios, pero también pueden convertirse en canales utilizados para distribuir programas maliciosos o engañar a sus trabajadores.

El estudio señala que el 20 % de las PyMEs colombianas reportó amenazas complejas, entre ellas ataques que aprovechan vulnerabilidades desconocidas o relaciones de confianza con terceros.

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A este panorama se suma el uso de programas maliciosos que se hacen pasar por herramientas de inteligencia artificial. Entre enero y abril de 2026, Kaspersky detectó más de 33.300 ataques de este tipo a nivel mundial, relacionados con aplicaciones populares como ChatGPT, Claude y DeepSeek.

¿Cuánto dinero pueden perder las pequeñas empresas por un ciberataque?

El impacto de un incidente informático puede ir más allá de la pérdida de información. Una empresa que no pueda acceder a sus sistemas podría tener dificultades para procesar ventas, atender clientes, gestionar pagos o cumplir con sus actividades habituales.

De acuerdo con el estudio, el 31 % de las pequeñas y medianas empresas de América Latina reportó pérdidas económicas como consecuencia de sus incidentes de ciberseguridad más graves.

La falta de personal especializado también representa un obstáculo. En la región, el 26 % de las empresas consultadas identificó la falta de experiencia de sus equipos de seguridad informática como uno de los factores que incrementa su exposición a estos riesgos.

¿Cómo pueden protegerse las pequeñas y medianas empresas?

Entre las recomendaciones recogidas por Kaspersky están identificar cuáles son los sistemas y archivos esenciales para el funcionamiento del negocio, restringir los permisos de acceso de acuerdo con las funciones de cada trabajador y mantener actualizados los programas y dispositivos.

También aconseja realizar copias de seguridad periódicas, comprobar que la información pueda recuperarse y establecer procedimientos para responder ante un incidente.

La capacitación de los empleados es otro punto importante. Reconocer correos fraudulentos, enlaces sospechosos y solicitudes inusuales puede ayudar a prevenir engaños que buscan obtener contraseñas o acceder a información empresarial.

Los resultados muestran que la ciberseguridad no es un asunto exclusivo de las grandes compañías. Para las PyMEs, proteger sus sistemas y datos también implica reducir el riesgo de pérdidas económicas y evitar interrupciones que comprometan la continuidad de sus negocios.