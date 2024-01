Llueven críticas a Paola Jara por denunciar un robo falso como una estrategia de publicidad

La cantante de música popular Paola Jara, quien constantemente acapara la atención de los medios por diversos motivos -principalmente por su matrimonio con el también artista Jessi Uirbe-, sorprendió recientemente a sus seguidores con una importante noticia, la cual ha dado qué hablar en diferentes plataformas.

La denuncia de Paola Jara

Decenas de seguidores se preocuparon cuando la intérprete de ‘Mala Mujer’ contó que le habían hurtado su dispositivo móvil. Según la denuncia de Jara, su celular habría sido sustraído durante la filmación de un video musical, lo cual causó indignación entre sus fanáticos. Sin embargo la historia dio un giro inesperado cuando se descubrió que el presunto ladrón no era más que la cantante Dayanara.

Resulta que el supuesto robo era parte de una estrategia de publicidad para anunciar una colaboración musical entre Paola Jara y Dayanara. La artista reveló que la acción fue una especie de venganza, ya que Dayanara le había escondido su teléfono.

“Me le bajé primero el teléfono a Pao, ella todavía no baja, no sabe dónde está su teléfono. Lo tengo yo porque tenía que contarles que Ecuador y Colombia se juntan en una canción y en un video que vamos a hacer con todo el amor para ustedes”, afirmó la artista en tono jocoso.

¿Estrategia de marketing?

Así, ambas cantantes mostraron estar juntas y confirmaron que Ecuador y Colombia se unirán en una canción y un video muy especiales. También explicó que anteriormente le jugó una broma similar a Dayanara que la había hecho preocuparse bastante, por lo que había decidido darle una cucharada de su propia medicina.

“Me le robé el celular porque me había robado mi celular, entonces ella también perdió el de ella. Así que hoy me le voy a robar el celular a Dayanara y todas mis historias van a ser por acá. Pero la voy a poner a sufrir un ratico porque casi que no encuentro el mío”, agregó.

Este curioso episodio ha generado diversas opiniones en las redes sociales. Muchos internautas expresan su descontento al considerar que la situación fue una broma de mal gusto, ya que generó preocupación entre los seguidores de Paola Jara. Por otro lado, algunos elogian la originalidad de la estrategia publicitaria y esperan con ansias el lanzamiento de la colaboración entre las dos artistas.

Sin duda, este escándalo ha dado mucho de qué hablar en el mundo de la música popular, y seguramente seguirá generando repercusiones mientras se espera el estreno de la tan esperada canción entre Paola Jara y Dayanara.