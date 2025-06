Papá del hijo de Melissa Gate rompió el silencio ante los señalamientos: "Yo no se lo quité"

Desde su salida de la Casa de los Famosos Colombia, la finalista Melissa Gate se ha mostrado muy activa en redes sociales, donde ha compartido momentos junto a su hijo y distintos viajes que ha realizado por su cuenta.

Durante el reality del Canal RCN, fueron millones de seguidores los que se preguntaron sobre la identidad del padre del hijo de Melissa, quien se robó los focos, al igual que su madre.

Precisamente, durante los últimos días, el padre de Juan José, ha decidido romper el silencio y abordar directamente los persistentes rumores sobre la custodia del menor.

Padre del hijo de Melissa se pronunció

A través de una declaración que ha resonado en redes sociales y medios de comunicación, el hombre, identificado como Alejandro, afirmó categóricamente: "Yo no se lo quité", refiriéndose a su hijo.

"Yo a Melissa no le quité en ningún momento a Juan, nosotros ya aclaramos eso. Que decía que yo no se lo pasaba, eso fue una malinterpretación de que Juan no habla, es muy callado, ahorita ustedes lo están haciendo hablar, le quitaron la inocencia a mi bebé", dijo.

El hombre aprovechó para aclarar que su ruptura con Melissa no se dio por cuestiones negativas.

"Fue triste, pero no fue nada malo ni agresivo, en ningún momento se lo quité y siempre será el hijo de ella. Ella lo quiere mucho", agregó.