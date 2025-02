Giro inesperado en La Casa de los Famosos Colombia 2025: participante reconoció que no puede seguir

En La Casa de los Famosos Colombia 2025 se han presentado noticias inesperadas desde el primer día. Pues, recién los participantes ingresaron, se conoció que Kata Otálvaro era la primer eliminada por no haber llegado a la hora estipulada por el 'jefe'.

Además, con el pasar de los días, hubo una dinámica de 'congelados' en la que Marilyn Oquendo estuvo cara a cara con Karina García y, un día después, hubo otras dos en las que ingresaron la pareja del 'Flaco' Solorzano y el hijo de Melissa Gate.

Sin embargo, no todo ha terminado ahí. Pues, en las últimas horas, un participante reveló frente a todos que no podía seguir en La Casa de los Famosos Colombia 2025 e, incluso, le pidió a sus seguidores que no votaran por él.

¿Quién es el participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 que afirmó que no puede seguir?

La Liendra ingresó a la sala en la que se encontraban todos los participantes reunidos y les dijo que Mauricio Figueroa tenía algo muy importante que anunciarles. En consecuencia, el actor comenzó a realizar unas declaraciones que nadie se esperaba.

"No, muchachos, ya fue suficiente mi experiencia aquí. Yo estoy con un problema de rodilla desde hace una semana y no se trata de abandonar el proyecto, sino que simplemente es mi salud. Intenté ponerme a la altura de la competencia, pero se requiere de un 'tarjet' con otra dinámica y energía", aseguró.

"No es el roce con los compañeros porque ya hemos limado asperezas y la experiencia ha sido absolutamente maravillosa, pero mi salud me está reclamando", agregó.

Sin embargo, dejó claro que no renunciará porque respeta el vínculo con La Casa de los Famosos Colombia, pero, a su vez, reveló la estrategia que podría usarse para que se presente su salida y pueda tratar su problema de rodilla.

¿Qué le pidió Mauricio Figueroa a los demás integrantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

El actor Mauricio Figueroa les pidió a todos los integrantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 que lo dejaran nominado en la placa de eliminación. Además, le envió un mensaje a sus fanáticos para que no lo apoyaran.

Es importante recordar que el actor ya se encuentra nominado debido a que La Abuela, que es la líder invisible de la semana, se decantó por él.

Recuerde seguir todas las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la nueva aplicación digital. Descargarla es gratuito y se puede realizar en este enlace.