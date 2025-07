Participante de MasterChef Celebrity se indispone con los chefs: ¿les refutó sus decisiones?

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran enfrentándose a un nuevo ciclo en la competencia por lo que los jueces han recalcado el nivel de exigencia que están empezando a implementar para los próximos retos.

No obstante, algunas celebridades han manifestado su inconformidad con varias decisiones de los chefs, quienes recientemente vivieron un incómodo momento en el juego.

En el reto más reciente, las celebridades, que se mantienen en competencia, tuvieron la oportunidad de dejar volar su imaginación para cocinar platillos que pudieran deleitar el paladar de los magistrales chefs. De esta manera, el actor Jorge Herrera decidió apelar a algunas de sus más íntimas vivencias para plasmarlas en su preparación.

Fue así como decidió hacer un plato inspirado en Perú ya que combinó algunas texturas, sabores e ingredientes típicos de ese país. No obstante, los chefs se llevaron una sorpresa ya que manifestaron que la causa limeña no tenía los sabores propios de la salsa BBQ y tampoco tenía ají.

De esta manera, los cocineros decidieron que su preparación era merecedora del delantal negro. Sin embargo, el actor decidió tomar el espacio para emitir unas palabras y refutar las razones que los jueces tomaron con su preparación.

Me resulta un poco incómodo, por decirlo menos, que se juzgue un plato… yo viví en Lima entonces conozco la comida peruana muy de cerca. No entender que eso era un plato peruano de entrada me parece un poco áspero, manifestó.