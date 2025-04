"Yo la destruyo": participantes de La Casa de los Famosos All-Stars arremetieron contra Yina Calderón

El 8 de abril, en horas de la noche, se hizo efectivo el intercambio entre Manelyk y Melissa Gate en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y en La Casa de los Famosos All-Stars.

La mexicana ingresó por su propia cuenta a la casa y sorprendió a los participantes, que se encontraban en la terraza compartiendo una cena por el cumpleaños de Emiro Navarro. Sin embargo, Yina Calderón ni siquiera quiso saludarla y reconoció que Manelyk no le cae bien.

Por su parte, Melissa Gate ingresó a La Casa de los Famosos All-Stars con mucha personalidad y, por el momento, la han atendido muy bien. Pues, ha demostrado que tiene un gran carisma y que no está dispuesta a permitir que alguien afecte su bienestar.

Desde que el intercambio se hizo efectivo, los participantes de La Casa de los Famosos All-Stars han podido ver imágenes de lo que va sucediendo en La Casa de los Famosos Colombia 2025. Fue así como se dieron cuenta de que Yina Calderón ha emitido comentarios negativos contra Manelyk y no tardaron en criticarla.

Además, Melissa Gate ha contado los detalles de los desacuerdos que ha tenido con Yina Calderón y, como consecuencia, los All-Stars no han cambiado sus opiniones sobre la DJ y empresaria.

En video: estas fueron las duras críticas de los participantes de La Casa de los Famosos All-Stars hacia Yina Calderón

En uno de los momentos en el que los participantes de La Casa de los Famosos All-Stars estaban siendo testigos del ingreso de Manelyk a La Casa de los Famosos Colombia 2025, se percataron de que Yina Calderón comenzó a hablar mal de ella y no ocultaron su desacuerdo.

"Qué repugnante es", "qué grosera" y "ay, estúpida, la destruyo", fueron algunos de los comentarios que emitieron los participantes de La Casa de los Famosos All-Stars.

Por lo tanto, Melissa Gate intervino para decir que consideraba que Yina Calderón es "terriblemente grosera". En ese sentido, todos concluyeron que tendrá múltiples momentos incómodos con Manelyk.

Asimismo, en una conversación que tuvieron los All-Stars y en la que no estuvo Melissa Gate, se afirmó que menos mal el intercambio no había sido con Yina Calderón y que no les quedaban dudas de que con ella los roces hubieran sido constantes.

¿Cuál fue el duro comentario que Yina Calderón le hizo a Manelyk en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

En la gala del 8 de abril, cuando todos los participantes se encontraban en la sala y Marcelo Cezán y Carla Giraldo se conectaron para preguntarle a Manelyk que cómo la habían recibido, Yina Calderón explicó por qué le estaba haciendo mala cara.

"Me recibieron increíble y llegué en un cumpleaños. Me encanta, tienen una casa divina y casi todos son muy adorados. Yina no me recibió bien, no sé si me conoce o si es de 'pelada'", le dijo Manelyk a los presentadores.

Tras esas palabras, Yina Calderón respondió lo siguiente: "primero que todo no sé qué significa 'pelada', así que va a tener que comenzar a hablar en español colombiano o no le voy a entender. Segundo, tiene un perfume que huele asqueroso y la cara es porque no me lo aguanto".

Sin embargo, Manelyk no se quedó callada y le dijo que era carísimo y que, por ende, entendía que "le picara".

Y, como nueva respuesta, Yina Calderón le manifestó que "lo caro no es para todo el mundo".

Recuerde conectarse con la pantalla del Canal RCN y con la aplicación digital que puede descargar aquí para ser testigo de todas las emociones de La Casa de los Famosos.