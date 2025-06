¿Duelo de temporadas?: participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2024 regresan

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, se encuentran atravesando por la última semana de la competencia. Por esto, el ‘Jefe’ ha realizado una serie de actividades para que la experiencia de los finalistas sea totalmente memorable.

Por esto, algunos de las celebridades de la primera temporada ingresaron nuevamente a las instalaciones de la casa más famosa del país para participar de un divertido partido de fútbol.

El ‘Jefe’ decidió crear una insólita actividad con la que integró a los famosos de la primera temporada con los finalistas de la segunda. Por esto, todos mostraron su emoción al ser testigos del regreso de Pantera, Alfredo, Ornella Sierra y Johana Velandia. Así mismo, el humorista Alerta también ingresó al juego para convertirse en el narrador del evento deportivo.

Por su parte, los finalistas, de la segunda temporada del programa, manifestaron su gran emoción al poder compartir un espacio con los famosos que vivieron la misma experiencia hace un año.

El momento llenó de emoción y competitividad a los famosos, quienes se enfrentaron en un apretado partido de fútbol, en medio de la terraza del lugar. Por supuesto, las risas no faltaron ya que Emiro manifestó que el fútbol no es uno de sus mayores talentos.

Por otro lado, Melissa Gate y Andrés Altafulla tuvieron un importante encuentro en el que la creadora de contenido le manifestó al barranquillero su intención de perdonarlo a raíz de los inconvenientes que protagonizaron durante el programa.

No obstante, el cantante le recalcó que dicha situación ya había quedado aclarada por lo que tampoco posee intenciones de seguir desarrollando conflictos, durante sus últimos días en La Casa de los Famosos Colombia.

Nosotros no lo odiamos, ya la rueda de prensa pasó entonces a mí no me interesa porque ya te perdoné, finalizó Gate.